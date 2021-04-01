СБУ та ДБР проводять обшуки в АРМА – джерело

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки у приміщенні центрального апарату Агентства з розшуку та менеджменту активів. Про це повідомило Радіо Свобода джерело у правоохоронних органах.

За даними джерела Радіо Свобода, обшуки проводять також за місцем проживання кількох співробітників агентства.

На офіційному сайті АРМА підтвердили обшуки та заявили, що керівництво та працівники агентства повністю сприяють представникам силових відомств.

«У приміщенні центрального апарату АРМА, а також за місцем проживання кількох співробітників Агентства правоохоронні органи проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження. Керівництво та працівники АРМА повністю сприяють представникам силових відомств, зокрема надають всі запитувані документи та необхідну слідству інформацію», – зазначили в агентстві.

Оціночна вартість активів, переданих в управління АРМА у 2020 році, становить майже 1,8 мільярда гривень.

Загальна вартість арештованих активів АРМА, якими управляє бізнес, становить понад 3,3 мільярда гривень.