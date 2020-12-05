За 10 місяців 2020-го АРМА перерахувала в бюджет 13 мільйонів гривень – т.в.о. голови

З початку року до кінця жовтня Агентство з управління й менеджменту активів перерахувало до бюджету 13 мільйонів від своєї діяльності. Про це розповів в інтерв’ю Радіо Свобода тимчасовий виконувач обов’язків голови Агентства Віталій Сигидин.

Це, уточнив він, прибутки від управління активами.

«Є власне діяльність з управління активами, ці кошти в будь-якому разі одразу потрапляють в державний бюджет. В цей період, за 10 місяців, 13 мільйонів гривень вже в бюджет потрапило. Це ще не кінець року. І це вже більше, ніж, наприклад, за минулий рік саме від управління активами (за 2019 рік АРМА безповоротно перерахувала до бюджету 10,94 мільйона гривень – ред.)», – зазначив Сигидин.

Він додав, що АРМА також має 600 мільйонів гривень на депозитних рахунках у державних банках, але ці кошти наразі не є власністю держави.

«У нас на депозитах розміщено 600 мільйонів гривень, на які нараховуються відсотки. Тільки відсотків нараховано більше ніж 50 мільйонів. Це і є потенційним прибутком для держави. Якщо буде вирок суду і буде конфісковано ці кошти, вони перейдуть одразу до державного бюджету», – уточнив очільник АРМА.

Водночас бюджет АРМА на 2020 рік склав 190,45 мільйона гривень. Сигидин пояснює, що частина функцій АРМА не може бути конвертована в доходи – наприклад, роботи з розшуку активів, в тому числі за кордоном, чи поточна управлінська діяльність.