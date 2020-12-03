У парламенті триває відбір членів комісії, яка обере постійного голову АРМА – виконувач обов’язків

Наразі в комітеті з питань антикорупційної політики Верховної Ради триває відбір кандидатів до конкурсної комісії для обрання голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (повна назва – Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів). Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив Віталій Сигидин, який зараз є тимчасовим виконувачем обов’язків голови агентства.

«На даному етапі Верховна Рада, а саме антикорупційний комітет, здійснює відбір осіб, які в подальшому будуть винесені на розгляд Верховної Ради для того, щоб їх призначили в конкурсну комісію з відбору голови АРМА. Відповідно, я дуже сподіваюся, що цей процес зрушить з місця і найближчим часом, найближчими місяцями процес конкурсного відбору буде запущений», – сказав він.

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Сигидин висловив впевненість, що парламент зрештою відбере кандидатів до конкурсної комісії. За його словами, постійний очільник АРМА потрібен, аби установа перейшла «в стадію чіткої визначеності».

«Це (голова АРМА – ред.) особа, яка приходить на п’ять років без можливості повторно бути обраною, яка протягом п’яти років має належним чином керувати органом, розвиваючи всі функції, які покладені на агентство. Ще раз наголошую – це необхідно, щоб ми увійшли в стадію визначеності. Я дуже розраховую на те, що Верховна Рада найближчим часом цей процес запустить», – сказав тимчасовий очільник АРМА.

На питання, чи планує він сам брати участь у конкурсі, коли його оголосять, Сигидин не дав ані ствердної, ані заперечної відповіді.

«Побачимо», – відповів він.

Віталій Сигидин очолює АРМА як тимчасовий виконувач обов’язків голови з листопада 2019 року.

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У червні 2020 року Верховна Рада провалила постанову про призначення своїх представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Документ передбачав делегувати до комісії адвоката Захара Пасєчка, директора компанії «СмартКонсалтТім» Руслана Секелу, партнера адвокатського об’єднання «Баррістерс» Олександра Шадріна.

За законом про агентство, Верховна Рада делегує трьох людей до конкурсної комісії з відбору голови АРМА. Ще по одній людині призначають Генеральний прокурор, директор Національного антикорупційного бюро, міністр фінансів і Державна служба фінансового моніторингу. Закон передбачає, що до комісії мають входити люди, які «мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний з участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції».