В АРМА розповіли, що зараз відбувається з медіахолдингом Курченка, який передали «1+1 Інтернет»

Наразі триває процедура пошуку оцінювача для «Українського медіа холдингу», який передали в управління компанії «1+1 Інтернет», розповів виконувач обов’язків голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку та менеджменту активів – АРМА) Віталій Сигидин. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Сигидина, зараз триває етап оцінки «УМХ», але виконавця цієї процедури ще не знайшли.

«Це надзвичайно складний і комплексний актив, він складається з різних видів майна. Це й права інтелектуальної власності, це й корпоративні права в основному, це й рухоме і нерухоме майно. Тому щоб знайти такого оцінювача – це досить складна процедура», – додав він.

Згідно з сайтом АРМА, прийом документів для участі в конкурсі на оцінку майна та прав інтелектуальної власності «УМХ» завершується 3 грудня.

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Очільник агентства підкреслив, що АРМА передбачило такий механізм відбору, який не дозволить затягувати процес, але водночас допоможе обрати «найбільш якісного оцінювача» із відповідними фахівцями та досвідом ліцензування звітів про оцінку.

«Намагалися передбачити всі моменти і можливість його (оцінювача – ред.) здійснити відповідний вид оцінки. Тому що є різні види оцінки й різні сертифікати. Ми ці всі моменти передбачили. На цьому тижні закінчується прийом документів, після цього ми будемо аналізувати, тендерний комітет буде обирати цього оцінювача», – повідомив Сигидин.

У вересні Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що передало «УМХ» в управління компанії «1+1 Інтернет», яка належить кіпрській компанії Grintwood Investments Limited. За офіційними даними, 5% цієї компанії належать телерадіокомпанії «Студія 1+1» Ігоря Коломойського. За даними АРМА, компанія зобов’язалася забезпечити 5 мільйонів гривень гарантованих щомісячних перерахувань до державного бюджету, а прогнозувала суму 8 мільйонів гривень щомісяця.

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Перед цим, на початку вересня, компанія «1+1 Медіа» критикувала проведення конкурсу АРМА за брак «прозорості й публічності». В агентстві відкидали звинувачення компанії.

Кінцевим бенефіціаром «Українського медіа холдингу» (UMH) є Сергій Курченко – підприємець часів президента Віктора Януковича, нині втікач до Росії, якого називали «гаманцем Януковича».

У грудні 2017 року рішенням суду був накладений арешт на цінні папери, корпоративні й інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна цього холдингу. У вересні 2019-го суд передав майнові й корпоративні права групи «Український медіа холдинг» в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).