В АРМА відповіли на звинувачення «1+1 Media» щодо конкурсу на управління медіа холдингом Курченка

Заступник голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Володимир Павленко прокоментував закиди щодо непрозорості конкурсу на управління «Українським медіа холдингом», які напередодні оприлюднила група «1+1 Media».

За твердженням групи, яка також є учасником конкурсу, АРМА вимагає від претендентів на управління УМХ отримати дозвіл від власника цих активів на управління у вигляді корпоративних прав. Тобто компанія, яка хоче керувати УМХ, повинна погодити свої дії з його власником. У розмові з Радіо Свобода Павленко пояснив, що ця норма напряму прописана в законі про АРМА.

«В чому специфіка цього активу? «Український медіа холдинг» – це 73 юридичні особи, тобто це корпоративні права. Управління корпоративними правами, на відміну від управління нерухомістю чи рухомістю, автомобілями, приміщеннями, має свою специфіку. Ця специфіка виписана в законі про АРМА, частина 7 статті 21. Там написано, що для управління корпоративними правами або акціями управитель повинен отримати попередньо згоду власника», – сказав Павленко.

Читайте також: Малюська розповів, що «Межигір’ям» фактично керують активісти

За словами заступника голови Агенства, цю вимогу АРМА не прописувала окремо в умовах конкурсу, коли проводила його вперше, і ніхто з учасників її не виконав. Він зауважив, що АРМА ініціювала в парламенті законопроєкт, який скасовує обов’язкове узгодження з власниками активів для отримання корпоративних прав. Але наразі ця норма чинна.

«Як здійснювати управління юридичною особою? Треба туди поставити директора свого. Для цього треба ухвалити рішення загальних зборів. Для прийняття рішення загальних зборів про зміну директора, судячи з нашого закону, треба згода власника. Ніхто нічого про це не казав. Враховуючи, що ніхто нічого про це не казав першого разу, ми спеціально включили цю вимогу, коли оголошували конкурс другого разу. Для того, щоб кожен управитель пояснив, що він буде з цим робити, які в нього плани, як він буде отримувати цю згоду», – каже Павленко.

Він також звернув увагу на тезу про те, що АРМА змінило вимоги до ключових конкурсних документів, як стверджують в «1+1 Media». За словами представника Агентства, всі учасники, в тому числі і «1+1 Media», виконали нові вимоги до оформлення документів. Зміни, додає він, полягали переважно в тому, що АРМА розробило положення про порядок відбору управителя.

Читайте також: НАБУ називає «надуманими» підстави, через які ВРП відмовилася відсторонити Вовка і його колег

Ці моменти не є критичними для будь-кого з управителів. Це більше схоже на те, що кожен хоче створити ажіотаж чи наперед всіх у всьому звинуватити. Схоже на спроби маніпулювати нашою думкою через такі повідомлення», – припустив Павленко.

Ще одне твердження «1+1 Media» полягало в тому, що АРМА вимагає в учасників конкурсу надати письмове запевнення в непідконтрольності бенефіціарам «УМХ». Як пояснює представник Агентства, установа і так, незалежно від заяв учасників, перевіряє цей критерій. Він також прокометував заяву про те, що зміни у вимогах нібито лобіює один з учасників – фірма «Видавництво «Український Медіа Дім».

«Я не знаю, як це правильно прокоментувати. Вони (учасники – ред.) всі намагаються щось якось лобіювати, в тому числі використовуючи свої медіа майданчики для того, щоб створити цю шумиху, звинуватити наперед у чомусь... Вони їх використовують всі, кожен по-своєму, але це жодним чином не впливає на нашу діяльність», – стверджує Павленко.

Прийом документів від учасників повторного конкурсу на управління «УМХ» завершився 28 серпня. Павленко не називає точної дати, коли буде відомо ім’я переможця, проте припускає, що результати будуть оголошені наступного тижня або через тиждень.

Кінцевим бенефіціаром «Українським медіа холдингом» (UMH) є Сергій Курченко – підприємець часів президента Віктора Януковича, нині втікач до Росії, якого називали «гаманцем Януковича».

У грудні 2017 року рішенням суду був накладений арешт на цінні папери, корпоративні й інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна цього холдингу. У вересні 2019-го суд передав майнові й корпоративні права групи «Український медіа холдинг» в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).