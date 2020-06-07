Малюська розповів, що «Межигір’ям» фактично керують активісти

Резиденцією «Межигір’я» фактично керують громадські активісти, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Межигір’я» формально мало би перейти в управління Агентства по розшуку і виявленню активів. В реальності в «Межигір’ї» працюють громадські активісти відразу після Майдану. Вони захопили, не захопили... почали керувати «Межигір’ям» . Туди провадяться екскурсії. Вони за це беруть гроші. В принципі вони і утримують цей об’єкт. Нічого трагічного там не відбувається. Якесь збереження майна там є», – сказав Малюська.

Він додав, що відповідно до законодавства майно повинне було би перейти за конкурсом до офіційного управителя, компанії з управління активами, яка, наприклад, зобов’язалася б розвивати «Межигір’я».

«Це мало би статися з «Межигір’ям». Але у зв’язку з політичними складностями цього питання, тому що люди, які там працюють, особливо не хотіли цей актив залишати, а небезпеки для активу немає, відповідно там, мені здається, нічого і не відбувається. Він як і був в користуванні цих людей, так і залишається», – заявив Малюська.

У травні колишній начальник управління менеджменту активів Агентства з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, (АРМА) Віталій Різник у своєму блозі на сайті «Цензор.НЕТ» заявив, що колишня резиденція президента-втікача Віктора Януковича «Межигір’я» перейшла під контроль пов’язаної з Малюською компанії. Сам міністр заперечив цю інформацію.