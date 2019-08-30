Пов’язана з колишніми регіоналами фірма не управлятиме «Межигір'ям» – «Схеми»

Агентство з розшуку та управління арештованими активами (АРМА) розірвало договір з ТОВ «Скомпані», яку обрали переможцем конкурсу на управління колишньою резиденцією експрезидента України Віктора Януковича «Межигір'я». Про пов’язаність цієї компанії з колишніми регіоналами та невідповідність конкурсним критеріям журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») розповідали у розслідуванні «АРМАгеддон для «Межигір'я».

Про розірвання контракту від 7 серпня з ТОВ «Скомпані» йдеться в листі АРМА до управителя, який є у розпорядженні «Схем». Своє рішення в Агентстві аргументували тим, що «Скомпані» порушила низку обов’язкових умов у договорі, які мала виконати після його підписання. Зокрема, новий управитель не застрахувався від можливих проблем у випадку невиконання умов у договорі – протягом десяти днів «Скомпані» мала укласти договір зі страховою компанією на певну суму, яка б компенсувала пов’язані з цим збитки.

В АРМА також незадоволені й тим, що «Скомпані» не відкрила окремий рахунок для здійснення розрахунків, пов’язаних з управлінням «Межигір'ям».

Крім того, зазначається у листі АРМА, компанія не подала відомостей про прийняття «Межигір'я» та не прозвітувала про виконані за місяць в резиденції роботи, як того вимагає договір. Такі причини в Агентстві визнали достатніми, аби розірвати договір зі «Скомпані».

У тому числі, як стало відомо «Схемам», «Скомпані» також не розрахувалася за оцінку корпоративних прав ТОВ «Танталіт» (пов’язаної з Януковичем компанії, якій належить майно «Межигір’я»), замовлену АРМА у червні 2019 року.

У самому Агентстві коментувати тему «Межигір'я» відмовились, натомість голова Громадської ради при АРМА Гліб Канєвський підтвердив розірвання договору зі «Скомпані».

«Схеми» також зв’язалися з директором ТОВ «Скомпані» Олексієм Вороненком. Він заявив, що про розрив угоди дізнався від журналістів.

«Я поки що це не можу не підтвердити, не спростувати, тому що особисто я такої інформації не маю… Я звернуся до АРМА із запитанням, чи так це, чи ні», – повідомив Вороненко.

На питання, чи дійсно «Скомпані» не виконувала умови договору, Вороненко відповів, що «не володіє інформацією» та пообіцяв сконтактувати із фінансовим спеціалістом компанії. Однак, на подальші дзвінки журналістів він не відповів.

29 травня 2019 року компанія «Скомпані» перемогла у конкурсі на право управління арештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича «Межигір’я».

Директором компанії є Олексій Вороненко – донедавна помічник депутата Євгена Мураєва – колишнього регіонала, згодом члена партії «Опозиційний блок» та власника телеканалу «Наш».

Обрання «Скомпані» переможцем тендеру АРМА на управління резиденцією «Межигір’я» викликало великий суспільний резонанс.

Громадська рада при АРМА закликала провести новий конкурс на управителя резиденцією.

Зокрема, через «вигаданий досвід» компанії-переможця, яка, як виявили журналісти «Схем», з часу заснування не здійснювала реальної господарської діяльності і не управляла до цього іншими об’єктами, як повідомляла в своїй презентації на конкурсі. Крім того, у ній «Скомпані» вказала партнерів, з якими планувала розвивати територію «Межигір’я», однак у коментарі «Схемам» вони заперечили таку співпрацю.

2018 року слідчі Генеральної прокуратури України передали «Межигір'я» АРМА для пошуку керуючого для колишньої резиденції Віктора Януковича. Згодом, у листопаді 2018 року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції, його кілька разів продовжували.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.