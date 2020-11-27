НАБУ: справу посадовця Держрезерву направили до суду

Корупційне провадження стосовно посадовця Державного агентства резерву України та його ймовірного співучасника направили до суду, повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Дії начальника управління кваліфіковані за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 368 («Організація прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), частиною 4 статті 27, частиною 4 статті 369 («Підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі») Кримінального кодексу України, його співучасника — за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, обвинувачений начальник управління Держрезерву організував отримання неправомірної вигоди від керівників підприємств зі сфери управління Держрезерву за збереження їхніх посад та подальше сприяння у діяльності, для чого підбурив керівників до надання неправомірної вигоди голові Держрезерву.

У НАБУ вважають, що посадовець організував отримання «винагороди» за призначенням особи на посаду директора підприємства зі сфери управління Держрезерву. Задля конспірації кошти посадовець отримував за посередництва свого родича, заявили в бюро.

«Правоохоронці зафіксували кілька випадків одержання підозрюваним неправомірної вигоди від керівників підприємств. Загалом йдеться про неправомірну вигоду у розмірі 70 тисяч доларів США. 20% від цієї суми начальник управління залишив собі, решту планував передати на той час чинному голові Держрезерву. Очільник агентства не пристав на цю пропозицію й повідомив правоохоронні органи про вчинення корупційного правопорушення, видав слідству пропоновані йому грошові кошти та сприяв розкриттю злочину», – заявили в НАБУ.

Розслідування триває з грудня 2019 року. За словами правоохоронців, у січні начальника управління Держрезерву викрили «на гарячому» та повідомили йому про підозру. У вересні розслідування завершили.