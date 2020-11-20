Апеляційний суд пояснив, чому вирішив скасувати арешт Януковича

Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу на арешт експрезидента Віктора Януковича, тому що прокурор не довів факт оголошення його в розшук – про це йдеться в роз’ясненні, яке суд оприлюднив 20 листопада.

«Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, що винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, з огляду на наступне. Скасовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, Київський апеляційний суд виходив з того, що прокурором не доведено факт оголошення підозрюваного Януковича Віктора Федоровича у міжнародний розшук, як того вимагають положення частини 6 статті 193 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться в повідомленні суду.

Як зазначили в суді, прокурор, звертаючись до слідчого судді Печерського районного суду, послався на наявність постанови старшого слідчого про оголошення Януковича в розшук, але не долучив витяг про оголошення його в міжнародний розшук на підставі цієї постанови.

Також у суді вказують на ту, що в матеріалах справи нібито є повідомлення від Інтерполу про намір видалити інформацію про Януковича з бази розшукуваних як таку, що «має переважно політичний характер».

«Зазначеному рішенню Інтерполу не надав оцінки і слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва, залишивши поза увагою ту обставину, що, за даними Інтерполу, Янукович В.Ф. в міжнародному розшуку не перебуває. Натомість, стороною захисту до апеляційної скарги долучено лист Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) від 25 квітня 2017 року за підписом Генерального Секретаріату Інтерполу, в якому зазначено, що відносно Януковича В.Ф. не розміщувалося повідомлення Інтерполу з «червоним кутом» та не розміщувався внутрішній запит з метою оголошення його міжнародного розшуку по лінії Інтерполу», – повідомляють в апеляційній інстанції.

Суд послався на те, що законодавство України не визначає поняття «міжнародний розшук» і не регламентує підстави для визнання того, що особа є в міжнародному розшуку. Водночас обов’язок довести перебування підозрюваного в такому розшуку зокрема через витяг з бази Інтерполу покладається на сторону обвинувачення.

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Крім того, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва допущено істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, оскільки текст оригіналу ухвали, який міститься в матеріалах провадження, відрізняється від її завіреної копії, наданої захисникам підозрюваного. Апеляційний суд також вказав на порушення процедури слідчим суддею в обранні запобіжного заходу.

«Разом з тим, колегія суддів суду апеляційної інстанції, за наслідками апеляційного перегляду ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, дійшла висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні Януковичем В.Ф. кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення», – додали в установі.

Київський апеляційний суд 16 листопада скасував заочний арешт для експрезидента Віктора Януковича за одною зі справ проти нього, частково задовольнивши клопотання його захисту.

Печерський райсуд Києва 12 травня задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою у справі про розстріли на Майдані. Перед цим, 4 травня, Печерський суд ухвалив рішення про заочний арешт Януковича у справі про узурпацію влади.