ВАКС відмовився обрати заочно запобіжний захід Януковичу

Вищий антикорупційний суд України 26 жовтня відмовився обрати запобіжний захід колишньому президенту України Віктору Януковичу. Про це повідомили у суді.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу четвертому президентові України, який переховується від слідства із 2014-го року. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України», – мовиться у повідомленні.

У суді вказали, що причиною відмови стало «порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук».

«Також, на час подання заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили розслідування у даному кримінальному провадженні, як того вимагає законодавство. Нагадаємо, прокурор клопотав про взяття президента-втікача під варту, в разі його затримання», – зазначили у суді.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

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Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників. 2 жовтня Київський апеляційний су залишив вирок чинним.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.