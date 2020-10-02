Апеляційний суд залишив чинним вирок Януковичу в справі про держзраду

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок колишньому президенту Віктору Януковичу в справі про державну зраду.

«За результатом апеляційного розгляду апеляційні скарги, подані стороною захисту, залишено без задоволення. Вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року стосовно Януковича В.Ф. залишено без змін», – повідомили в суді.

Адвокат Януковича Віталій Седюк розкритикував рішення Київського апеляційного суду та пообіцяв оскаржити його у Верховному суді.

24 січня 2019 року колишнього президента України Віктора Януковича засудили до 13 років ув’язнення у справі про державну зраду. Водночас суд визнав колишнього президента невинним у посібництві в замаху на територіальну цілісність та недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Сам експрезидент назвав вирок незаконним. Він також заперечує свою провину в інших злочинах, які йому інкримінують. Вирок у цій справі наразі не набув чинності, позаяк був оскаржений.