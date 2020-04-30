Адвокати Януковича заявили про його готовність «співпрацювати» з ДБР у справі «про здачу Криму»

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича заявляють, що їх підзахисний готовий співпрацювати з Державним бюро розслідувань України у справі «про здачу Криму». Як мовиться у пресрелізі адвокатської компанії, 30 квітня заяву від Януковича передадуть ДБР, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Офіційними показаннями Володимира Замани та інших свідків встановлено, що Збройні сили України за станом на 27.02.2014 року були в належній бойовій готовності, а причина втрати Україною території АР Крим – відмова тодішнього вищого військового керівництва держави від захисту територіальної цілісності України військовим шляхом і вказівка західних кураторів особам, які прийшли до влади в ході державного перевороту, «не робити різких рухів в Криму». Крим не був збережений через відмову РНБО вводити воєнний стан», – заявив адвокат президента-втікача Віталій Сердюк.

У квітні 2019 року Сердюк повідомив, що Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом «навмисної здачі нинішніми вищими посадовими особами України Криму». Він також повідомив, що за дорученням Віктора Януковича передано до ДБР 9 томів доказів, «які розкривають окремі обставини втрати територіальної цілісності України». У цих документах нібито вказана вина конкретних політичних осіб.

Раніше ексглава Ради міністрів АРК Анатолій Могильов заявив, що готує матеріали для звернення до Державного бюро розслідувань України, «з вимогою покарати політиків і чиновників, винних у здачі Криму». На його думку, частина керівництва країни тоді «вчинила державну зраду, не відреагувавши на появу озброєних людей без розпізнавальних знаків на півострові».

При цьому колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що підлеглі екс-президента України Віктора Януковича «намагаються зняти з себе відповідальність за розвал і фактичне знищення Збройних сил України та за сприяння окупації Криму».

24 січня 2019 року районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві плануванню, підготовці, розв’язанню і веденню агресивної війни Росії проти України і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. У той же час суд визнав колишнього президента не винним в пособництві посяганню на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники експрезидента подали не менше п’яти апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на постанови цього ж суду, який відхилив заяви захисників. Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих та усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не вступив в силу, оскільки був оскаржений.

Віктор Янукович втік з України у лютому 2014 після розстрілів на Майдані. Зараз він переховується в Росії.