«Росія нікуди не дінеться від «Кримської платформи»: реакція експертів на нові заяви Зеленського про деокупацію Криму

Мир на Донбасі та деокупація Криму – пріоритетні пункти в програмі президента Володимира Зеленського. Про це заявив він сам під час виступу у Верховній Раді 20 жовтня. За словами Зеленського, українська влада не забуває, «що і в Криму, і на окупованій території Донбасу живуть наші громадяни, і ми повинні дбати про них».

Крім того, український президент наголосив, що на міжнародній арені Київ уже зараз створює переговорну платформу для «координації міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова». На думку Володимира Зеленського, поки Крим залишається окупованим, а українці і кримські татари регулярно там переслідуються, світ не повинен забувати про Крим». Раніше в Кремлі неодноразово заперечували можливість будь-яких переговорів з Україною або іншими країнами про долю анексованого півострова. Про головні кримські тези виступу Зеленського йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Серед успіхів української держави в кримському питанні президент України зазначив, зокрема, пільгові умови для вступу кримчан до українських вишів, а також будівництво нових сервісних зон на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду «Каланчак» і «Чонгар» на адміністративному кордоні в Херсонській області. Юристка громадської організації «КримSOS» Ольга Куришко висловила Крим.Реалії думку, що у справі облаштування КПВВ українській владі ще є над чим працювати.

– Ми кілька разів їздили моніторити ситуацію на контрольно-пропускні пункти і можемо сказати, що кримчани дійсно користуються послугами сервісних зон. Вони відзначають, що стало набагато комфортніше і безпечніше перетинати адміністративний кордон, хоча варто пам'ятати, що територія між українськими і російськими пунктами пропуску досі становить собою пустир. Мінус, як і раніше, в тому, що досі немає регулярного і легального транспортного сполучення від КПВВ до найближчих населених пунктів. Поки що всі спроби місцевої влади налагодити ці послуги провалилися. До того ж самі КПВВ досі не передали на баланс структур, які могли б їх повністю облаштувати і налагодити обслуговування. Під час карантину нам скаржилися, що там накопичувалися купи сміття.

За спостереженнями Ольги Куришко, влада Херсонської області перед приїздом чергової високої комісії з Києва впорядковуює КПВВ силами своїх співробітників, які зазвичай обслуговують інші об'єкти. Втім, юристка не вважає це головними проблемами, пов'язаними з Кримом.

– Якщо говорити про кримське питання в цілому, я б порадила президенту Зеленському нарешті домогтися скасування закону «Про вільну економічну зону «Крим» 2014 року. Це дуже суперечливий і дискримінаційний документ, що створює серйозні перешкоди для кримчан. З одного боку, ми заявляємо, що у нас немає економічних взаємин із тимчасово окупованою територією, з іншого боку, діє цей закон. Безумовно, багато чого зроблено, для того щоб молодь з Криму і Донбасу могла вчитися в українських вишах, але цей процес треба налагоджувати ще краще, оскільки Росія створює чимало труднощів для абітурієнтів. Глобально ж нам дійсно потрібен міжнародний майданчик з деокупації Криму та єдина державна стратегія щодо цього.

Однак голова громадської організації «Євромайдан-Крим» і колишній співробітник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України Сергій Мокренюк стверджує, що справді нинішній Офіс президента не зацікавлений у проведенні будь-якої чіткої політики щодо Криму.

– Заяви президента – це чудово, але вони розходяться зі справами. Для президента Петра Порошенка питання Криму було критично важливим, і він відкрито заявляв, що Росія там ворог, була запущена санкційна політика тощо. На моє глибоке переконання, Володимиру Зеленському насправді наплювати і на Крим, і на людей, які там живуть, тому він віддав цю проблему на відкуп людей на відповідних посадах.

Ми нещодавно провели дослідження – розіслали в усі відповідальні міністерства запити і поцікавилися, чи проводять вони моніторинг ситуації в Криму в рамках своєї компетенції за дорученням ще прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Звідусіль нам відповіли негативно. Але ж для того, щоб щось змінювати, потрібно володіти ситуацією в цілому! А так можна пропонувати що завгодно, ось тільки життя конкретних людей це не покращить.

У своєму виступі у Верховній Раді України Володимир Зеленський вказав на те, що в його президентство на базі державного телеканалу іномовлення UATV був створений телеканал «ДОМ» для мовлення тільки на тимчасово окуповані території. Головний редактор «Радіо Кримських Громад» Олександр Янковський вважає, що з 2014 року українська держава зробила чимало для інформаційної реінтеграції Криму та окремих регіонів Донецької і Луганської областей, незважаючи на відкриту протидію Росії.

– Зокрема, було відновлено теле- і радіомовлення в Херсонській області, але, як завжди, робиться недостатньо. Вимушеним переселенцям з цих територій хотілося б більшого. Нехай український контент там поширюється, але це не залишається без уваги російської сторони.

Як тільки оголошують про українське мовлення на певних ФМ-частотах, на цих частотах тут же запускають мовлення російських або місцевих радіостанцій. Таким чином або виходить каша в ефірі, або йде повне придушення сильнішим передавачем. В окупантів на цей рахунок немає жодних законодавчих обмежень. Протидіяти цьому можна поширенням сигналів на середніх хвилях, за застарілою і досить витратною технологією. Потрібні більш високі щогли і потужні передавачі, зате це дозволить одним передавачем покрити весь Крим.

Що стосується українського державного телеканалу «ДОМ» для тимчасово окупованих територій, Олександр Янковський вважає його створення вимушеним заходом.

– На мій погляд, так влада відреагувала на те, що два десятки українських телеканалів вирішили закодувати свій сигнал. Не можна було залишити без цього мовлення Крим і Донбас. Погано, що «ДОМ» використовує тільки наземне мовлення, без супутника й інтернету. Швидше за все, його можна приймати тільки на цифрові й аналогові антени.

Звичайно, поширення з супутника дало б більшій кількості громадян України на непідконтрольних територіях можливість дивитися українські програми у відкритому доступі. Самому телеканалу і його інформаційній політиці давати оцінку мені важко, оскільки я його фактично не бачу – тільки уривки з програм на ютубі.

Тим часом російський політтехнолог, ексаналітик російської партії «Единая Россия» Леонід Власюк вітає створення міжнародної платформи з деокупації Криму і впевнений, що рано чи пізно Росії доведеться взяти в ній участь.

– Те, що зараз робить Зеленський, повинні були реалізовувати ще за Порошенка. Створення цієї міжнародної платформи – дуже правильний і важливий крок. Звичайно, без участі Росії реально деокупувати Крим не вдасться, але примусити її до переговорів цілком можливо – не сьогодні, так завтра. Я не виключаю навіть того, що сам президент Росії Володимир Путін у результаті попросить забрати в нього Крим – щоб від нього тільки відчепилися.

Кремль заперечує свою провину і в катастрофі Боїнга MH-17, і в бомбардуваннях мирного населення в Сирії, і в отруєннях за кордоном – але все одно змушений реагувати на звинувачення. Так що не потрібно дивитися на думку Путіна – треба просто робити свою справу. В результаті Росія нікуди не дінеться від міжнародної платформи з деокупації Криму – у неї просто не буде іншого виходу.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав запевнення лідерів Європейського союзу в тому, що ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму. У жовтні 2020 року про свою зацікавленість у цьому переговорному процесі заявила Польща. Офіційний Київ також очікує приєднання до платформи з деокупації Криму Туреччини, Малайзії, Словаччини, Великої Британії та інших країн.

(Текст підготував Владислав Ленцев)