Захист Януковича стверджує, що заявив відвід суддям у справі про здачу Криму

Захист колишнього президента України Віктора Януковича повідомляє, що заявив відвід всій колегії суддів Київського апеляційного суду, яка розглядає «справу про здачу Криму». Про це передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на адвоката експрезидента Віталія Сердюка. Той звинувачує суддів в упередженості.

«Голова колегії – суддя Юрій Трясун – раніше фігурував у справі про втрату в 2014 році Україною Криму. Він допитувався як свідок Генеральною прокуратурою, оскільки раніше був кримським суддею. Згідно зі статтею 75 Кримінального процесуального кодексу, він категорично не мав права брати участь в якості судді в справі про втрату Криму», – сказав адвокат.

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Сердюк стверджує, що інший суддя Олександр Журавель «є затятим прихильником Петра Порошенка». Крім того, за словами адвоката Януковича, всі судді колегії вже брали участь у досудовому слідстві у цій справі.

«Це означає, що у них раніше була сформована позиція щодо нашого клієнта», – вважає Сердюк.

Суд поки не оголосив рішення щодо відведення.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

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Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників. 2 жовтня Київський апеляційний су залишив вирок чинним.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.