За роки анексії кількість російських військових у Криму збільшилася в 2,5 рази – експерт

В анексованому Криму з 2014 року кількість російських військових збільшилася щонайменше в 2,5 рази, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Такі дані він озвучив 21 жовтня під час міжнародної конференції «Проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації», повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«До окупації Криму російських військових на півострові було близько 10-12 тисяч. Наразі їх точна кількість невідома, вона засекречена, але, за найскромнішими підрахунками, вона становить приблизно 32,5 тисячі особового складу. Також на окупованому півострові розміщено близько 200 ББМ – це бронемашини тощо, не менше трьох десятків ОБТ – це танки, щонайменше 100 одиниць артилерійських систем, 34 гелікоптера, 63 літаки і 684 одиниці військової техніки різного призначення. Тобто фактично, за найскромнішими підрахунками, контингент російських військ з 2014 року – за 6 років – зріс у 2,5 рази», – повідомив Коваленко.

З появою у Криму нових підрозділів збільшується потреба в додатковому обладнанні інфраструктури – житла для військових, військових містечок, нових військових частин і баз, а також збільшується потреба і в водних ресурсах, вважає військово-політичний оглядач. За його словами, «фактично неконтрольоване і значно збільшене використання водних ресурсів Криму окупаційними військами призвело до того, що річка Кача поблизу села Суворове практично повністю пересохла».

«З урахуванням регулярного збільшення угруповання окупаційних військ, появи нових підрозділів, родів військ, можна констатувати незмінний курс на погіршення ситуації в Криму, в першу чергу, з водними ресурсами, які спрямовуються не на потреби населення, а на угруповання російських військ, які постійно збільшуються з року в рік. А також зростанням регіональної небезпеки як для країн Чорноморського регіону, так і інших, оскільки на сьогодні Крим перетворюється зовсім не в туристичну Мекку, а саме в повноцінну військову базу», – зазначив Коваленко.

Раніше заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко заявив, що Росію не цікавить населення анексованого нею Криму, їй потрібна безпосередньо територія півострова з військової точки зору – як військова база.