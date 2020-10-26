САП планує апеляцію на відмову ВАКС заочно заарештувати Януковича

Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує оскаржувати відмову Вищого антикорупційного суду на обрання заочного запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу. Про це САП повідомила 26 жовтня.

«Слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, яке було скероване до суду ще у червні поточного року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому очільнику держави (2010– 2014 роки), підозрюваному у незаконному заволодінні державною резиденцією Межигір’я. Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскажить його в апеляційному порядку», – заявили у відомстві.

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Про розгляд апеляційної скарги у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі планують повідомити додатково.

Вищий антикорупційний суд України 26 жовтня відмовився обрати запобіжний захід колишньому президенту України Віктору Януковичу.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

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Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників. 2 жовтня Київський апеляційний су залишив вирок чинним.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.