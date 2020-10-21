Підозрюваного у хабарництві голову Чернівецької облради відсторонили ще на місяць – ВАКС

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив термін відсторонення від посади голові Чернівецької обласної ради ще на один місяць – до 20 листопада. Як повідомила пресслужба ВАКС, таке рішення суд ухвалив на засіданні 20 жовтня.

«Голову Чернівецької обласної ради підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. За версією слідства, підозрюваний висловив прохання одному із підприємців області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 000 доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу. У подальшому, правоохоронні органи задокументували факт отримання ним частини обумовлених коштів у розмірі 180 000 доларів США», – повідомили в суді.

Голові Чернівецької облради повідомили про підозру у справі про хабар у лютому цього року. До нього застосували запобіжний захід у вигляді застави розміром у 10 мільйонів гривень.

Голова Чернівецької обласної ради Ігор Мунтян називав підозру «необґрунтованою».