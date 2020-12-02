Рада ухвалила закон, який забороняє продавати електронні сигарети неповнолітнім

Верховна Рада на засіданні 2 грудня ухвалила у другому читанні ухвалив закон, який забороняє продаж електронних сигарет людям, які не досягли 18 років, так само, як звичайні тютюнові вироби.

Закон підтримали 309 народних обранців.

Документ зобов’язує продавців тютюнових засобів перевіряти у покупців наявність документів, що підтверджують вік.

За продаж електронних сигарет неповнолітнім буде загрожувати штраф – від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6 800 до 13 600 гривень).

Документ має підписати президент України Володимир Зеленський. В такому випадку закон набере чинності з 1 січня 2021 року.