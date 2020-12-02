Очільник АРМА сподівається, що конкурс на управління «Межигір’ям» оголосять навесні

Наразі не всі частини комплексу «Межигір’я», де мешкав експрезидент Віктор Янукович, передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів. Це не дозволяє почати пошук управителя, заявив виконувач обов’язків голови АРМА (Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) Віталій Сигидин в інтерв’ю Радіо Свобода.

Однак він сподівається, що процедуру вдасться завершити до весни.

Сигидин підтвердив попередню заяву міністра юстиції Дениса Малюськи про те, що наразі майном «Межигір’я» фактично опікується громадська організація згідно з постановою прокурора від 2016 року.

«Нам було передано не все майно, яке входить до цього комплексу. «Межигір’я» розташоване на площі 170 гектарів, а в управління АРМА було передано земельну ділянку розміром 1,7 гектара. Тобто 1% від всієї території комплексу. АРМА передано більшість будівель, але не передані зелені насадження, які є дуже дороговартісними, вони, по суті, складають невід’ємну частину комплексу. Ми розглядаємо «Межигір’я» не відокремленими частинами, окремо – «Хонку», будівлю для допоміжного персоналу, вертолітний майданчик разом із ангаром – вони не можуть функціонувати окремо. Це все комплекс, і цей комплекс ми повинні зберегти в його цілісності. Натомість маємо багато безгосподарного майна, яким нині ніхто не зможе законно управляти, – не описані газони, інші елементи ландшафту, паркани, там дуже багато чого», – перелічив Сигидин.

Водночас, пояснює він, процедура інвентаризації не може бути завершена без доступу до всіх матеріалів досудового розслідування. Не всі з цих матеріалів, за словами голови агентства, Офіс генерального прокурора передав Національному антикорупційному бюро, яке зараз веде справу щодо «Межигір’я».

«Без доступу до всіх матеріалів досудового розслідування, які ще не передано від Офісу генерального прокурора в НАБУ, це зробити юридично не можна. Але ми постійно в діалозі зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та НАБУ. Ми очікуємо, коли їм передадуть всі ці матеріали, і ми фактично розпочнемо інвентаризацію. Після цього буде також звернення до суду, щоб визначити статус іншого майна, яке входить у цей комплекс, але в той же час не арештоване і не передане АРМА. Я думаю, що цей процес досить довготривалий, але в нас є спільно з НАБУ і САП єдине розуміння щодо вирішення проблеми. Щойно ми цей процес закінчимо, можна буде проводити відбір управителя на цей актив, як цілісний і унікальний комплекс», – каже він.

Очільник АРМА зазначає, що йдеться про дотаційний об’єкт, адже резиденцію в «Межигір’ї» було побудовано як маєток, а не як джерело прибутку.

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«Все це будувалося для розкішного приватного життя однієї людини. А для всіх воно сприймається як об’єкт, який повинен генерувати дохід. Але наше основне завдання – принаймні його зберегти. Це майно потребує постійної модернізації, обслуговування, відбувається амортизація. Конструкції з часом руйнуються, наприклад, та ж «Хонка», той самий корабель. Це колосальні кошти, ще потрібно знайти таку спроможну організацію, яка має не управляти для прибутку, а фандрейзити, напевно, щоб зберегти цей парк», – міркує Сигидин.

Держслужбовець наголошує, що завершення процедури передачі матеріалів не залежить від АРМА, проте сподівається, що оголосити конкурс з відбору управителя Межигір’ям вдасться до кінця зими.

«Я дуже сподіваюся, дуже б хотів, щоб наприкінці зими – навесні ми оголосили проведення конкурсу», – додає він.

У червні міністр юстиції України Денис Малюська повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода, що резиденцією «Межигір’я» фактично керують громадські активісти. Згодом того ж місяця виконувач обов’язків голови АРМА Віталій Сигидин сказав в інтерв’ю проєкту «Наші Гроші», що до початку пошуку управителя резиденції потрібно провести інвентаризацію об’єкту.