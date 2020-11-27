Офіс генпрокурора наполягає, що Янукович перебуває в міжнародному розшуку

Колишній президент України Віктор Янукович продовжує перебувати в міжнародному розшуку, повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Ухвала Київського апеляційного суду від 16.11.2020, якою скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 12.05.2020 про обрання підозрюваному Януковичу В.Ф, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та призначено новий розгляд у суді першої інстанції, не містить такого обґрунтування як недоведення пропкурором факту оголошення його в розшук, у тому числі міжнародний», – заявили в прокуратурі.

У відомстві додали, що ухвала Київського апеляційного суду оскарження в касаційному порядку не підлягає.

12 травня Печерський районний суд Києва заочно заарештував Януковича у справі про розстріли на Майдані. За тиждень до цього суд ухвалив рішення про заочний арешт Януковича у справі про узурпацію влади.

16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича за однією зі справ. Згодом суд пояснив, що прокурор не довів факт оголошення Януковича в розшук.