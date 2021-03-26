АРМА шукає управителя для нафтопроводу «Самара-Західний напрямок» – уряд

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило про початок конкурсного відбору управителя для арештованої частини нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», який належить ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс», повідомила пресслужба уряду.

«Зокрема, українським компаніям пропонується позмагатися за право управляти об’єктами нерухомого майна, будівлями та спорудами, технологічними об’єктами та лінійними ділянками, безпосередньо задіяними у забезпеченні діяльності нафтопроводу, який пролягає територією Закарпатської, Львівської, Рівненської та Житомирської областей», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що АРМА прийматиме документи для участі у конкурсі до 9 квітня включно.

«Оскільки мова йде про стратегічно важливий об’єкт, до учасників конкурсу пред’явлено додаткові вимоги, зокрема наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти і нафтопродуктів магістральним трубопроводом на території України, а також не менше 5 років досвіду відповідної діяльності», – сказав керівник АРМА Віталій Сигидин.

23 лютого Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна та інфраструктури стратегічного нафтопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ «Укртранснафта».

19 лютого РНБО ухвалила рішення щодо повернення у державну власність частини нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Того ж дня РНБО вирішила запровадити санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.



Правоохоронцям доручили розслідувати, як державна власність опинилася у приватних руках.

Раніше у Службі безпеки заявили, що експертові, який сприяв виведенню з державної власності стратегічного об’єкта нафтогазової інфраструктури, повідомили про підозру через неправомірні дії.

Нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрям» має ділянку на території України довжиною 1433 кілометри, яка сполучає її з Росією та Білоруссю та тягнеться до західного кордону. Останнім часом цим трубопроводом постачається дизпаливо: експерти оцінюють ці обсяги до 2 мільйонів тонн на рік, або близько 20% українського ринку дизельного пального.

Як з’ясувала програма «Схеми», все паливо, яке йде цим трубопроводом із Росії, проходить через посередника: групу Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого вважають другом Віктора Медведчука.

ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» має серед переліку власників швейцарську фірму International Trading Partners AG та громадянина Німеччини Анатолія Шефера, який в підсумку також володіє і швейцарською компанією, свідчать бази даних юридичних осіб.

Віктор Медведчук не коментував арешту частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».