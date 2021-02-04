Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявляє про тиск на співробітників.

«Особи, чиї активи правоохоронці арештовують у кримінальних провадженнях і передають в управління АРМА, часто вдаються до різноманітних незаконних методів впливу на працівників органу і спотворення іміджу Агентства. Понад те, підривні фізичні, юридичні та репутаційні дії щодо АРМА фактично стали невід’ємним супроводом роботи інституції з часу її створення», – повідомили в АРМА.

У відомстві зазначили, що на співробітників агентства продовжується систематичний тиск у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій.

«Зловмисники вдаються до психологічних атак і навіть фізичних нападів на керівництво АРМА й очільників профільних структурних підрозділів Агентства, створюючи реальні загрози безпеці, життю та діловій репутації посадових осіб, а також членам їх родин», – наголосили в АРМА.

За даними агентства, за всіма епізодами виявлених злочинів подані заяви до правоохоронних органів, на підставі чого відкрите кримінальне провадження.

«Попри намагання підірвати роботу АРМА та жорсткими методами залякати його співробітників, Агентство продовжить реалізувати повноваження виключно на підставі чинного законодавства та в інтересах держави», – додали у відомстві.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виявляє та розшукує активи, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, та здійснює управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.