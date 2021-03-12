Співробітники АРМА знайшли активів на понад 30 млрд гривень – Сигидин

Співробітники Агентства з розшуку та менеджменту активів знайшли активів на понад 30 мільярдів гривень, повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА Віталій Сигидин.

«Наші розшуковці знайшли активів… Це мінімальні підрахунки, що можна просто прикинути… Це більш як 30 мільярдів гривень часток, цінних паперів, грошових коштів, інших активів. Майже 50 тисяч інших активів, на кшталт нерухомого майна, майнових прав, техніки. Ці цифри говорять самі за себе. Це є, дійсно, досягнення», – сказав Сигидин.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, було створене в лютому 2016 року. За даними т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, у 2020 році агентство перерахувало в державний бюджет 15 мільйонів гривень.