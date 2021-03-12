У 2020 році в управління АРМА передали активи на майже 1,8 млрд гривень

Оціночна вартість активів, переданих в управління АРМА у 2020 році, становить майже 1,8 мільярда гривень, повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів під час звіту за рік.

Упродовж року агентство відібрало управителів для «Українського медіа холдингу», 127 об’єктів комерційної нерухомості групи АІС, 1000 залізничних напіввагонів та акцій «Газтранзиту».

Середньомісячний дохід за 10 місяців 2020 року становив 4,2 мільйона гривень. З них 3 мільйони гривень йшли на витрати на актив, 1 мільйон – у державний бюджет, ще 0,2 мільйона – на винагороду управителям.

«Якщо ми у 2020 році перерахували до державного бюджету понад 15 мільйонів гривень, то вже за два місяці цього року було забезпечено 40% надходжень до бюджету, які були здійснені за 2020-й рік», – сказав на пресконференції т.в.о. голови АРМА Віталій Сигидин.

Загальна вартість арештованих активів АРМА, якими управляє бізнес, становить понад 3,3 мільярда гривень.