ЄСПЛ: Україна порушила свободу слова, не надавши журналістам інформацію про ціну «Межигір’я»

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо визнання порушення свободи слова через відмову держави Україна надати інформацію про ціну продажу Віктору Януковичу земельної ділянки у Межигір’ї. Таке рішення ухвалили у справі «Лещенко проти України».

Заявник – колишній народний депутат Сергій Лещенко, який у 2011 працював журналістом у виданні «Українська правда».

«Що стосується мети збереження авторитету та неупередженості судової влади, суд не впевнений, що національні органи влади надали достатньо підстав для своєї оцінки того, що обмеження доступу було необхідним для захисту цих важливих інтересів», – ідеться в рішенні суду.

Суди різних інстанцій в Україні постановляли, що інформацію щодо угоди продажу «Межигір’я» не можна надати журналісту, хоча законом передбачений відкритий доступ до даних про управління державним майном.

У позові Лещенка апелювали до статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Відповідно до неї, гарантується вільне право отримання та передачі інформації.

Заявник також вимагав за кожним позовом 6000 євро компенсації моральної шкоди. Цю вимогу ЄСПЛ відхилив.

«Зважаючи на відносно незначний характер порушень, суд вважає за доцільне не виносити рішення про відшкодування моральної шкоди. Суд постановляє, що встановлення порушень само по собі є достатнім справедливим задоволенням будь-якої моральної шкоди, якої зазнав заявник», – ідеться в рішенні суду.

«Межигір’я» – колишня приватна резиденція Віктора Януковича в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, яку він займав з 2002 до 2014 року. З 1935 до 2007 року Межигір’я було державною урядовою резиденцією, поки не було виведене в приватну власність.