АРМА за 2020 рік розшукало активів на понад 32 мільярди гривень – Бочорішвілі

Протягом 2020 року Агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало активів на більше ніж 32 мільярди гривень, повідомив Начальник управління менеджменту активів агентства Вахтанг Бочорішвілі. Про це він розповів журналістам 22 лютого.

Бочорішвілі звернув увагу на збільшення кількості запитів від правоохоронних органів, які АРМА опрацювала протягом року, порівняно з 2019-м.

«Якщо в 2019 році було опрацьовано 1 685 запитів від правоохоронних органів, то в 2020-му – вже 2 390. Тут я б зазначив, що тільки розшукано фінансових активів на загальну суму понад 32 мільярди гривень... Це те, що для широкого загалу невідомо, тому що виявлення і розшук винятково за запитами правоохоронних органів», – сказав він.

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Представник АРМА вказав на показник перерахувань до бюджету у перший місяць року, який, за його даними, зріс порівняно з попередніми роками.

«На січень 2019 року загальні надходження були 945 866 гривень. У січні 2020 – 941 439 гривень. А січень 2021 року, враховуючи всі ті обставини, які відбулися, і пандемію коронавірусу – 3 мільйони 162 тисячі гривень. Тобто це фактично показує доволі позитивну динаміку, особливо якщо брати з січня 2020 по січень 2021», – розповів Бочорішвілі.

Крім того, за депозитним портфелем на рахунки з арештованими коштами, які перебувають в управлінні АРМА, у 2020 році нарахували 53 мільйони гривень. Сам портфель склав близько 540 мільйонів (порівняно з 350 мільйонами у 2019), але, як звертають увагу в агентстві, ці кошти не переходять до державного бюджету до відповідного рішення суду.

Як повідомив у грудні виконувач обов’язків АРМА (повна назва – Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) Віталій Сигидин, з початку 2020 року до кінця жовтня Агентство з управління й менеджменту активів перерахувало до бюджету 13 мільйонів гривень від своєї діяльності.