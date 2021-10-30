«Готові розгорнути ще 5,5 тисячі ліжок. Але більше не зможемо» – Кличко про пандемію COVID-19

Влада Києва готувалася до осінньої хвилі COVID-19, але можливості додаткового збільшення місць для хворих не є безмежними. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

«Можу сказати, що ми збільшили кількість ліжок до 6 тисяч в наших лікарнях. Якщо потрібно буде, ми готові ще розгорнути 5,5 тисячі. Але більше ми не зможемо. Деякі політики кажуть, що готові розгорнути шпиталі. Ми готові приймати хворих у Палаці спорту чи у Виставковому центрі. Готові то готові, але ключове питання: де ми візьмемо лікарів?» – сказав Кличко.

За його словами, «ми всім необхідним забезпечили».

«У Києві знаходиться 500, а це найбільша (в Україні) кількість апаратів штучної вентиляції легень, 95% ліжок забезпечені киснем. Закуплені в достатній кількості всі препарати, костюми, маски, дезінфектори. З киснем зараз невеликі проблеми, тому що зараз всі потребують кисню набагато більше, ніж у минулій хвилі в кожній із лікарень. Але я переконаний в тому, що ми з цим викликом також зможемо впоратися», – додав мер Києва.

В Україні впродовж цього тижня були зафіксовані рекордні за весь час пандемії показники захворюваності і смертності. Київ із 1 листопада переходить до обмежень, які відповідають рівневі «червоної» зони, – зокрема, до транспорту пускатимуть лише з даними про вакцинацію або негативним тестом на COVID-19, а школярі навчатимуться дистанційно.