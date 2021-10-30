Про політичні бої, претензії Данілова, роботу транспорту в «червоній зоні» і чемпіона Усика: інтерв’ю Віталія Кличка

Віталій Кличко називає проєкт закону про столицю в нинішньому варіанті не реформою, а «виглядом» реформи самоврядування... Але, за його словами, існує спокуса ухвалити закон, «щоб призначати людину, яка буде виконувати завдання». Як Кличко реагує на звинувачення секретаря РНБО в перетворенні Києва на хутір? Які обмеження очікують на киян з 1-го листопада в «червоній зоні»? Що потрібно Усику, щоб знову перемогти Джошуа і наскільки реально, що цей поєдинок відбудеться в Києві? Про це і більше Київський міський голова Віталій Кличко розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Інна Кузнецова: Моє перше запитання пов’язане з вашим зірковим спортивним минулим і з нинішньою роботою. Коли Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа, то сказав, що хотів би, аби матч-реванш відбувся у Києві. Наскільки це можливо?

– Тримаємо кулаки за Сашу. За контрактом матч-реванш повинен пройти впродовж 6 місяців. І зараз розглядається, де це можливо зробити.

– То Київ може забезпечити...?

– Ми не є стороною, яка вирішує на 100%. Це повинні дві сторони узгодити позиції. Але ми намагаємося, щоб навесні бій пройшов у Києві на «Олімпійському». Побачимо, як у нас переговори будуть проходити. Намагаємося все зробити для того, щоб нашого вітчизняного спортсмена підтримував стадіон, підтримували українці і бій пройшов у Києві. Але поки що зарано про це говорити.

– А що треба зробити Олександру для того, щоб пояси залишилися в Україні?

– Виграти бій!

– Ясно! Якусь хитрість відкриєте? Чи це секрет?

– Це дійсно тактика і стратегія, яку розробляє команда. Але переконаний в тому, що найбільший (це стосується і спорту, і взагалі життя) суперник для кожного з нас – ти сам. Якщо ти зможеш себе перемогти, якщо ти знатимеш, що йдеш у бій перемагати, і зробиш все для цього, ти завжди будеш переможцем.

– Але зараз перемагати доводиться інше – боротися треба з коронавірусом. Початок листопада несе не лише більшості регіонів України, але й Києву червону зону. Наскільки Київ готовий до червоної зони і до лікування хворих?

– Наші лікарні готові. Ми готувалися до наступної хвилі, експерти-вірусологи казали, що восени ця хвиля буде. «Дельта»-мутація несе важкі наслідки. Якщо спочатку коронавірус проходив більш легко, то зараз переважна більшість людей, які зараз знаходяться в лікарнях, потребують кисню, уваги лікарів. І реанімації переповнені.

Ситуація непроста. Можу сказати, що ми збільшили кількість ліжок до 6 тисяч в наших лікарнях. Якщо потрібно буде, ми готові ще розгорнути 5,5 тисяч. Але більше ми не зможемо. Деякі політики кажуть, що готові розгорнути шпиталі. Ми готові приймати хворих в Палаці спорту чи у Виставковому центрі. Готові то готові, але ключове питання: де ми візьмемо лікарів? Людей лікує не ліжко, а лікарі. І я хочу ще раз їм подякувати. Вже зараз напружено лікарі працюють.

Ми всім необхідним забезпечили. У Києві знаходиться 500, а це найбільша кількість апаратів штучної вентиляції легень, 95% ліжок забезпечені киснем. Закуплені в достатній кількості всі препарати, костюми, маски, дезінфектори. З киснем зараз невеликі проблеми, тому що зараз всі потребують кисню набагато більше, ніж в минулій хвилі в кожній із лікарень. Але я переконаний в тому, що ми з цим викликом також зможемо впоратися.

Пересування містом виключно за наявності вакцинації

– Будемо сподіватися, що все-таки і кияни поставляться до цього більш відповідально.

– Я спілкуюся з людьми, дуже дивно інколи, вихована людина з вищою освітою починає розказувати про якийсь «зговір», що небезпечно робити вакцинацію і так далі.

Будь ласка, не нехтуйте своїм здоров’ям – вакцинуйтеся! Це єдиний захист. А якщо вам байдуже до свого здоров’я, то подумайте, будь ласка, про здоров’я своїх рідних, знайомих, близьких.

– З понеділка діти підуть на дистанційне навчання.

– Враховуючи ту складну ситуацію, яка сьогодні є з розповсюдженням коронавірусу, ми ухвалили рішення зараз перейти на дистанційне навчання. Учні з 1-их до 12-их класів учаться дистанційно. Дитячі садки працюють з однією умовою – якщо 100% співробітників дитячих садків вакциновані.

Закривати транспорт ми не будемо. Але пересування містом виключно за наявності вакцинації. Це ключова умова. Кожну людину ми не зможемо перевірити, але будемо робити рейди. І ті люди, які нехтують ключовими правилами, будуть оштрафовані. Вибачте, будь ласка, ми повинні змушувати людей дотримуватися всіх правил.

– Тобто ніяких спецперепусток, як було навесні, не буде?

– Спецперепусток не буде. Я сподіваюся, що ми до цього не дійдемо. Але рейди перевіряючі щодо дотримання певних правил будуть однозначно.

– У день звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради він, відповідаючи на запитання журналістів стосовно можливих інших звільнень, сказав таку фразу: «Кличко наступний».

Йшлося, звичайно, не про посаду міського голови, а про КМДА. Ви з президентом не помирилися під час зустрічі?

– Нарешті я зустрівся перший раз за рік з президентом. І бажання цієї зустрічі, в першу чергу вирішення проблем, викликів, які на сьогодні є в місті Києві. І переконаний в тому, що і місцева, і центральна влада повинні узгоджувати напрямки та допомагати один одному, а не створювати перепони. Це нормальні відносини, які повинні бути постійно.

Я зустрічався не тільки як Київський міський голова, а також як голова Асоціації міст України, які доручили мені відстоювати інтереси також інших міст, містечок, селищ.

– Що вам сказав президент?

– Я сподіваюся, що наша конструктивна розмова буде продовжуватися. І дуже важливо чути один одного і вирішувати спільними зусиллями. У нас дійсно достатньо багато викликів.

– А він чує?

– Я сподіваюся на це.

– Але чому так сталося, що на наступний день після вашої зустрічі профільний парламентський комітет рекомендував законопроєкт про столицю до розгляду у другому читанні?

Призначати людину зверху, то це руйнування самоврядування

– Під виглядом того, що ми зараз робимо реформу самоврядування. Але я переконаний в тому, що якщо ми робимо реформи і хочемо привести законодавство до європейських стандартів, нам обов’язково перед тим, як ухвалювати ті чи інші законопроєкти, потрібна експертна оцінка наших європейських партнерів. Венеційська комісія, Рада Європи повинні дати висновки, чи цей закон відповідає ключовим європейським демократичним вимогам, чи пишеться задля одного – щоб призначати людину, яка буде виконувати завдання. І така спокуса достатньо велика.

От ви мої титули перераховували... У мене в житті все нормально, тільки робота заважає. Я жив і в США, і в Німеччині, але повернувся в Україну тільки з однією метою – я хочу, щоб такі стандарти життя, як в США, в Європі, були в нашій країні, в моєму місті, і роблю для цього все необхідне.

Питання не в прізвищі Київського міського голови. Питання в тому, що якщо люди обирають людину, яка презентує їм програму, яку вона намагається втілити, у неї повинні бути всі повноваження. А якщо у киян забирають можливість обирати людину, а є спокуса призначати людину зверху, то це руйнування самоврядування.

– Олександр Корнієнко, перший віце-спікер Верховної Ради, сказав, що, мовляв, немає ніякої «зловісної» КМДА, у вас буде свій виконком, який ви будете призначати, і він працюватиме у Київраді, а окремо, буде голова КМДА, який не буде виконавчою владою, він лише координуватиме стосунки з центром. Чи це не так?

– Ми можемо все розказувати. Ми знаємо, наскільки наші політики розказують гарні байки вже 30 років. І, на жаль, нічого в кращу сторону не змінюється.

Тому я наполягаю: якщо ми ухвалюємо закон, ми повинні отримати експертну оцінку наших європейських партнерів. Хочемо будувати європейську столицю – всі закони, які стосуються європейської столиці, повинні відповідати європейським принципам самоврядування.

– Якщо не буде це винесено на європейські інституції, і закон буде ухвалено та підписано президентом, чи піде громада, ваші представники до суду?

– Обов’язково. Я буду робити все, що від мене залежить. Якщо комітет не переслав нашим європейським партнерам цей законопроєкт, я це взяв на себе. В упередженості ніхто не може звинуватити і Венеційську комісію, і Раду Європи. Всі ці документи вже були мною відправлені. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо висновки. Але комусь ці висновки взагалі не потрібні. Їм потрібно ухвалити це рішення.

– Ви, мабуть, чули, що секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Радіо Свобода , «нам Кличко, як «мокре горить».

Олексій Данілов: Місто перетворили взагалі у Бог зна що! Подивіться, яке було чарівне місто! Зараз їдеш – ну, одні одоробала стоять. З Києва роблять якийсь хутір.! Це є неприпустимі речі!

– Як ви ставитеся до таких заяв?

– Політизована заява. Я дуже радий, наприклад, що територія біля Золотих воріт увійшла у 16 найкращих локацій світу. Дуже багато добрих новин. Місто я змінюю. І за цей час з’явилося 400 парків, скверів.

У минулому році мешканців міста збільшилося на 200 тисяч. У погане місто люди їхати не будуть.

Чому люди їдуть у Київ і хочуть жити у столиці? Перше – робота. Ми потребуємо більше робочих рук, ніж у нас є. І місто дає роботу. Це ключова на сьогодні вимога для українців. В Києві найвища середня заробітна плата по всій країні.

– Це заслуга міського голови?

– Це багато складових. 60% інвестицій за минулий рік взагалі в країну прийшло у Київ. І завжди себе презентую, як бодігарда для інвестицій. Тому що я розумію, це робочі місця, податки в бюджет нашого міста. І я роблю все для цього. В Києві найвищі стандарти життя щодо медичного обслуговування, освіти, багатьох речей.

Викликів дуже багато. Є люди, які бачать позитив, я жартую щодо цього, як мухи і бджоли – бджоли шукають квіти, а мухи зовсім інше. Тобто можна по-різному ставитися. Але я роблю все для того, щоб наше місто розвивалося і правильно розвивалося.

– Олексій Данілов говорив про те, що Київ перетворили на хутір, пропоную вийти на вулицю (ріг вулиць Антоновича та Жилянської – ред.).

На хутір не схоже, це «Чикаго». Буде місто все скоро таке, в хмарочосах?

– Дивіться, є зонінг. Є центральна історична частина, де поверховість обмежена до 27 метрів, де неможливо побудувати біля історичних пам'яток хмарочоси. Є такі порушення, як на Кловському спуску, фалос зробили ще на початку 2000-х, який взагалі руйнує види із Дніпра і стоїть біля Печерської лаври, ті будинки, які взагалі не вписуються в ландшафт, в панораму Києва, навіть ЮНЕСКО приходило. Я переконаний, що місто повинно змінюватись. Місто росте, але воно повинно гармонійно рости.

–Що з цим робити?

– З чим?

– Поїхав велосипедист щойно прямо по тротуару. Він нікого не зіб'є?

– Є правила. Ми при кожному ремонті дороги робимо велодоріжки обов'язково. Все відповідно до стандартів, які є в усьому світі.

– Там стоять скутери, я побачила випадково. Я розумію, що це, можливо, і не до вас, але зараз скутерів з'явилося дуже багато. Щось буде робитися, бо вони можуть збивати пішоходів, вже були випадки, коли збивали на смерть.

– І не тільки збивають. Вони навіть, не дотримуючись правил, самі потрапляють, дуже часто, в такі неприємні ситуації. Скутери, вони, тобто, і не в законі, і не поза законом. І тому Верховна Рада повинна прийняти ключові правила користування такими засобами пересування як скутери, моноколеса і так далі.

– До речі, я пам'ятаю Макс Бахматов дуже боровся з ...

– А хто це такий?

– Був Вашим радником.

– Забув.

– А в соцмережах запитували: чого розійшлися дороги з ним?

– Ну, перед виборами, він, мабуть, думав, що Кличко може не виграти. Звільнився.

– А тепер сам йде на вибори?

– Я не знаю. Багато часу з ним не спілкувався…

Цих автівок (показує на автомобілі, припарковані на тротуарі – ред.), насправді, не повинно тут бути. Людям не можна пройти, але до цього ми дійдемо, будуть обмежувальні стовпчики. Ці автівки повинні бути в паркхаусах.

Якщо ти живеш в мегаполісі і користуєшся інфраструктурою, за автівку ти також повинен платити. І не тільки за бензин чи технічне обслуговування, також за паркування.

– Ми пройшли повз дуже красивий будинок. Він відреставрований, але сусідня вулиця Саксаганського, яка пам'ятає Тобілевичів, Садовських, Лесю Українку, Лисенка, там багато будинків, які занепадають, власне, і руйнуються.

– Велика кількість цих будинків, майже всі, знаходяться в приватних руках і у нас нема важелів змусити власників цих будинків робити реставрацію. Місто повинно змусити чи забрати на баланс, для того, щоб вони не руйнувалися.

– Хто цьому заважає...

– А от вас у вас депутати Верховної Ради будуть, можете їх запитати: що їм заважає ухвалити в другому читанні законопроєкт, який стосується збереження культурної спадщини міста Києва.

– Порушники на смузі для громадського транспорту стоять.

– Це потенційний клієнт «Київпастрансервісу»... На жаль, ми зараз не йдемо вулицею Івана Франка, історична вулиця, біля Володимирського собору. Я пишаюсь, що ми можемо пройтись по тій вулиці. Прибрали мафи, зробили тротуари, зробили інфраструктуру, велодоріжки. Всі вулиці центральної частини міста ми зробимо за такими стандартами, Золотоворітська, Франка. В наступному році будемо ремонтувати Богдана Хмельницького, Хрещатик. Тобто приводити центр до ладу.

– Про бруківку на Майдані люди запитують...

– Будемо змінювати. Великий проєкт, він передбачає майже мільярд гривень. Нам потрібно буде зробити перекладку всіх труб, систем, гідроізоляцію, тому що там, навіть в переходах, під час дощу зверху капає, тому що гідроізоляція не працює. Проєкт запланований на наступний рік.

– До речі, це (незаасфальтований шматок тротуару, засипаний щебнем – ред.) має ремонтувати власник?

– Я думаю, що тут був розрив труби. Вирізали, відремонтували. А у кого на балансі? Може бути Київгаз, чи Водоканал, чи приватний. Вони обов'язково повинні були зробити благоустрій. На жаль, у нас іноді так буває, що безвідповідальні.

– Прочухана є кому дати за дорогу, і за тротуар.

– Кожного дня цим займаюсь. Дісталась в спадок велика, негнучка, неефективна, корумпована іноді система і цим кожного дня займаємось. Є чим звітувати, є позитивні речі, але є багато викликів, які ще потрібно подолати.

Далі розмова продовжується в студії.

– На початку жовтня пройшов марш киян. Багато людей вийшли на вулиці. І однією з причин, через яку вони вийшли, була вимога розвитку генерального плану.

– Я звільнив директора Інституту генерального плану. Зараз генеральний план буде винесений на громадське обговорення. І після обговорення, я сподіваюся, в наступному році генеральний план ми зможемо ухвалити, де повинна бути врахована обов’язково історична частина, зелені зони, транспортна інфраструктура, багато-багато напрямків, в яких місто Київ повинне розвиватися.

Що стосується забудови міста, то люди їдуть в Київ і місто повинне розвиватися. Межі Києва повинні збільшуватися.

– До речі, наскільки?

– Ми говоримо про агломерацію. Це не щось нове. Те ж саме, що і великий Париж...

– Олена Стаднійчук запитує, як ви сприйняли «Марш за Київ», і чи працюєте ви особисто для втілення вимог учасників маршу?

– Я ініціював зустріч. І декілька зустрічей було з ініціаторами «Маршу за Київ». І дуже вдячний, що у нас є активна громада, яка пропонує і дає напрацювання.

Я дуже не хочу, щоб ці моменти політизувалися. Але для вирішення проблеми, більше того, я запропонував зараз до генплану, до комісії хай входять люди, які активні. Ми повинні співпрацювати. Тому дуже підтримую такі речі.

– Микита запитує: «В останні місяці роботи ДАБІ видала низку незаконних дозволів на будівництво житлових комплексів у Києві. Чи буде КМДА і Київрада оскаржувати рішення і протидіяти нелегальній забудові?».

– Обов’язково ми будемо стояти на стороні громади для того, щоб скасувати це. У нас дійсно багато таких «вузлів». Наприклад, ситуація на Микільській Слобідці. Ще багато років тому була земля продана. І громада проти, щоб там будувалося. Однозначно підтримую позицію громади. І будемо все робити для того, щоб чи викупити цю ділянку і зробити там парк, який вимагає громада.

– До речі, стосовно Микільської Слобідки. Цього тижня якраз були акції на Микільській Слобідці. І ви сказали про проблеми з правоохоронцями, а правоохоронці нібито захищали забудовника. Так виглядало, за вашими словами. Якщо поліція це робила, то чому?

– У мене багато питань. Я з керівником поліції Києва відразу після цього спілкувався, надіслав йому відео. Ми поставили блоки, які огороджують і не дають можливості проїхати. Місто не видавало жодних дозвільних документів на будівництво! Нехтуючи законом, зсунули блоки, поліція відсунула муніципальну охорону, активістів і робила все для того, щоб робити «коридор» для забудовників.

Дуже дивна така ситуація. Однозначно будемо стояти на боці громади для того, щоб будівництва там не було, а в найближчі часи там з’явився парк, який вимагає громада.

– До речі, тут є таке запитання в мережі «Твітер» від «3вейса»: «Коли Кличко скаже, що він не має відношення до забудови, уточніть, чиї це рішення і чиє ім’я під ними стоїть?».

– До якої забудови?

– Мова про «Титан Холдинг» на Ломоносова і про Інститут водних проблем і меліорації Академії аграрних наук, який отримав у постійне користування земельну ділянку на вулиці Васильківській 37.

– Ця територія належить Академії наук. І я можу сказати, багато...

– Але там під рішенням (я перевіряла) стоїть ваш підпис.

– Я відверто хочу сказати, що я не глибоко в матеріалі. Але якщо територія знаходиться в управлінні чи... У нашому місті знаходиться багато територій, які відносяться до міністерств, різних відомств. Наприклад, не всі знають, навіть я не знав, що велика частина Кільцевої дороги знаходилася на балансі області. Потім ми взяли її і перенесли на баланс нашого міста. Зараз ремонтуємо. І сподіваюся, що через 2-3 тижні вже відкриємо рух по Кільцевій дорозі.

Наприклад, недобудова і територія біля цієї недобудови, яка знаходиться на станції «Лівобережна», це не є місто. Це МВС. На Львівській площі Міністерства культури будинок знаходиться. У нас багато будинків і території, які знаходяться чи Академії наук, чи різних напрямків. До речі, Ботанічний сад. Я просив, хочемо зробити в Ботанічному саду краще, ніж парк «Наталка». Але міністерство чи Академія наук кажуть: ні-ні-ні, нам цього не потрібно.

Люди не знають, у кого на балансі знаходиться. Але це наше місто. І також я відповідаю.

– Я уточню. Мова про який ботсад? Їх два.

– І перший. І другий. Перший – Міносвіти, який знаходиться на бульварі Тараса Шевченка. І ботсад, який знаходиться на Печерську. Він знаходиться на балансі Академії наук.

От, бачите, ви – киянка. Ви ж не знаєте цього. А я вам пояснюю. Мої співробітники кажуть: ми не можемо втручатися, тому що це не наша балансова територія, це порушення закону. І я завжди намагаюся пояснювати громаді, що не завжди ми маємо права вирішити ті чи інші питання, тому що це вже відповідальність окремих міністерств.

13 депутатів Верховної Ради обралися від «Слуги народу» по Києву.

– До речі, оскільки ви згадали відповідальність окремих міністерств, то я згадаю охорону пам’яток. Ви спрямовували до Міністерства культури запити стосовно збереження чималої кількості, а вони відповідно до вас скеровували. Це така тяганина «паперотворча»?

– Що стосується пам’яток. У Києві велика кількість в центральній частині історичних пам’яток. Деякі з них не внесені в реєстр, деякі руйнуються, які внесені в реєстр, але знаходяться в приватних руках, їх «прихватизували» ще в 1990-ті роки. І ми не маємо важелів змусити їх ремонтувати..

У першому читанні закон ще у 2018 році був ухвалений. І ми чекаємо другого читання, щоб ми могли змусити власника будівлі (тому що вони чекають, поки вона зруйнується) зробити ремонт, привести у належний стан, чи місто повинне мати можливість по балансовій вартості викупити на користь громади цей будинок, щоб він не руйнувався. В нас там різні політичні ігри. А в цей момент наша історична спадщина руйнується. І це залежить також від співпраці з Верховною Радою.

13 депутатів Верховної Ради обралися від «Слуги народу» по Києву. Я багато разів ініціював, щоб нам зустрітися, проговорити. Я запрошував навіть на засідання Київради. На жаль, отаке: там – чужі, а там – свої. Ми всі – наші! У нас спільні проблеми, які нам потрібно вирішити разом. Але хтось бачить там політичну приналежність, чи там хтось з кимось буде воювати.

Ми постійно шукаємо, з ким нам потрібно воювати. А в цей час у нас коронавірус. Виклики які! Війна на сході, у нас бідність, люди не можуть... На газ – ціни захмарні. У нас стільки викликів!

– До речі, в «Київтеплоенерго» тривають обшуки. На сайті ДБР написано, що системна корупція може коштувати місцевій громаді до 10 мільярдів гривень щороку .

– Ні. Ви пам’ятаєте, як там було? Це речник озвучив.

– Так, я пам’ятаю.

– «Ми припускаємо, що з 60 мільярдів гривень 10 крадуться». А забули сказати, що у нас 85% захищених статей бюджету. Це зарплата. Це яким чином можна зарплату вкрасти? «Припускаємо». Якщо це офіційні органи, вони повинні чітко давати інформацію. Якщо щось вкрали, то хто вкрав, хто винен, а не припускати.

Я переконаний в тому, що ці політичні заяви руйнують довіру до державних інституцій. Тому що, знаєте, як в казці про вовків, коли кричати «Вовки!», то спочатку люди будуть реагувати, а потім на десятому разі вже взагалі не звертати на це увагу. Це неприпустимо, такі речі говорити і озвучувати, якщо немає фактів і чіткого підґрунтя.

– Але речниця ДБР сказала при цьому, що триває досудове розслідування. Наскільки довго це може тривати? Обшуки в «Київтеплоенерго», здається, чи не з березня.

Я переконаний за цими «перевірками», «обшуками» стоїть політична складова

– Зараз почався опалювальний сезон. Заходять у департамент. І департамент замість того, щоб реагувати, підключати, займається якимось вилученням документів.

Я дуже здивований, коли приходять і кажуть: масова корупція. Приносять документи, кидають на стіл. Ми вивчаємо документи і кажемо: вибачте, будь ласка, це те ж саме, що наша внутрішня перевірка мерії зробила перевірку, передали ці документи до правоохоронних органів, вони там лежали декілька років. А зараз вони з цими документами прибігли до нас і знову нас в чомусь звинувачують, тому що ми саме це викрили і віддали. Чим ви займалися декілька років? Питання.

Я переконаний в тому, що за цими «перевірками», «обшуками» і всім іншим стоїть політична складова. Знаєте, яка? Показати, як все погано, зробити... І це виклик персонально для мене. Найцінніше, що у мене є – це ім’я і репутація. І я буду відстоювати ім’я і репутацію. Ми боремося з корупцією, ми абсолютно відкриті. Ми готові співпрацювати.

Прокуратура говорить: «Злочинне угрупування незаконно евакуйовувало понад 300 автівок в день». «Злочинне угрупування» – це наш «Київпассервіс», комунальне підприємство. Забули сказати, що у нас готівки немає, сплати йдуть онлайн, абсолютно прозоро. Будь-яка евакуація автівки – робиться фото і відеофіксація. Порушення правил дорожнього руху, які прописані кров’ю!

Я можу наводити багато прикладів маніпуляцій, які викликають велике обурення.

– І, з вашої точки зору, це виключно політична боротьба?

– Я переконаний в тому, що переважна більшість тих речей, які на сьогодні відбуваються, пов’язані виключно з політичною боротьбою.

– Дмитро Павлик запитує: «Чи є у пана мера політичні амбіції на чергові, а можливо і позачергові президентські вибори?»

– Багато спекуляцій. Ви ставите мені запитання такі, а потім в мене починаються обшуки. Журналісти жартують і починають спекулювати - Володимир Олександрович починає нервувати. А потім, правоохоронці приходять і починають розказувати про якусь корупцію.

– Колишній народний депутат Андрій Денисенко у Facebook пише, що «Удар» в Дніпрі віддали людям Коломойського зі «Слуги народу». Керівником обласного штабу «Удару» в Дніпрі призначено, наближеного до скандального олігарха, екс голову облради Святослава Олійника, а міського – нардепа Кирила Нестеренка».

– Ми готуємось до наступних парламентських виборів і, переконані в тому, що осторонь стояти не будемо. Бути в політиці, бути у Верховній Раді – це один із інструментів впливу на ситуацію в Україні. Ми відбудовуємо партійну структуру «Удару». Що стосується входу тих чи інших людей в «Удар»: у нас ключовий критерій – бездоганна репутація, і цінності, яких ці люди повинні дотримуватися. Що стосується окремих прізвищ, я не готовий зараз коментувати. Це велика кількість людей. І кожну людину я не знаю в обличчя і за прізвищем.

– Денис Перепелиця запитує: «Питання Подільсько-Воскресенського мосту, які плани по його добудові та строки».

– Моє завдання, щоб першу частину автосполучення між лівим і правим берегом відкрили вже в цьому році. Роботи тривають. Це озвучив відповідний заступник, який відповідає за транспорт і будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Якщо не буде введено в експлуатацію, я чітко сказав: «Ти вже не будеш виконувати своїх обов’язків, тому що це твоя зона відповідальності, ти не впорався з викликами, які на сьогоднішній день є перед тобою.» А мер несе відповідальність політичну…

- Тобто до Нового року міст запустять?

– До Нового року перша частина, не повністю. Ми бачимо тільки арку над Дніпром, а міст понад 10 км, з’єднує багато островів і виходить на лівий берег. На Алішера Навої потім вже буде будуватись… До Алішера Навої ще залізницю треба пройти. І на Оноре де Бальзака потрібно будувати. Ми виділили кошти, це наступний етап будівництва, там багато розв’язок.

– Але до Нового року буде з’їзд на Русанівські сади, я правильно розумію?

– До Нового року за Русанівськими садами буде з’їзд, де вже буде відкритий рух транспорту. І також на правий берег з’їзди вже підготовлені.

– А метро на Троєщину…

– Без мосту ми не можемо побудувати метро на Троєщину. Три станції метрополітену, які знаходяться в тілі моста, вже готові.

– Денис Любченко запитує: «Що там з метро на Виноградар» .

– Київметробуд надіслав листа, що вони не встигають. І це неприпустимо. Я отримав інформацію від підрядників, які беруть зобов'язання, а потім починають: «Ну, не «шмогла». І я кажу: «Вибачте, будь ласка, я озвучую інформацію, яку Ви мені даєте, а потім отримую критику в свою адресу».

Я вимагаю, щоб ці станції були введені в експлуатацію. Можу сказати, що тунель в одному напрямку 1200 м вже пройшов. В іншому напрямку іде будівництво. Ми профінансували 4 млрд гривень, тобто всі зобов’язання, які місто взяло на себе перед підрядниками ми виконуємо. (Після запису розмови до редакції надійшло уточнення з прес служби КМДА: Щодо ситуації з будівництвом метро на Виноградар. На сьогодні ми маємо неприємну ситуацію із головним підрядником – компанією «Київметробуд»).

Через загострення ситуації з коронавірусом в місті минулого року (Київметробуд стверджує, що роботи було вести складно, адже хворіли працівники, були локдауни). Тому компанія подала до суду щодо відтермінування завершення будівництва метро аж на 2023 рік. На сьогодні ми маємо рішення Господарського суду щодо пролонгування завершення будівництва до кінця 2022 року. На початку жовтня «Київський метрополітен» подав апеляційну скаргу. Ми чекаємо засідання суду протягом найближчих декількох тижнів. Ми зробили все від нас залежне. На сьогодні перерахували «Київметробуду» вже 4 млрд грн із 6 млрд гривень необхідних (за останніми оцінками) на будівництво метро. І головний підрядник поки не виконав усіх робіт на цю суму. Тож тільки, як необхідний обсяг робіт буде виконано, ми перекажемо додаткові суми.

На сьогодні завершено роботи з будівництва одного з тунелів (його довжина понад 1,2 км) під землею з «Мостицької» до «Сирця». Наразі ведуть роботи з демонтажу тунелепрохідницького комплексу, який розробляв цей тунель. І після цього знову перемістять на станцію «Мостицька», де він розпочне розробку ще одного – паралельного перегінного тунелю в напрямку «Сирця».

Також тривають роботи і на інших будівельних майданчиках – де здійснюється будівництво тунелів відкритим способом – зі станції «Мостицька» до станції «Проспект Правди».

– Коли нормальний громадський транспорт витіснить маршрутки та які плани з розв’язання транспортних проблем міста і заторів?

– У нас ключові вимоги до перевізників, не будемо забувати, що маршрутки також перевозять велику частину пасажиропотоку у місті, але маршрутки повинні бути не старше 10-ти років, відповідати ключовим критеріям. Не всі згодні – маршрутники протестували, але тим не менше транспорт у місті Києві повинен відповідати європейським стандартам. Забороняти маршрутки дуже тяжко, тому що вони виконують свою функцію, але ми поступово витісняємо маршрутки, закуповуючи великогабаритний сучасний транспорт найвищого європейського стандарту. За минулі роки 230 з чимось автобусів, точну цифру не пам’ятаю, закупили 60 трамваїв, 120 тролейбусів в місто закуплено. Таких закупок ніколи не було. Це транспорт високої якості, з кондиціонерами, з Wi-Fi, відеоспостереженням. Такі ж самі трамваї, тролейбуси чи автобуси їздять і в Берліні, Відні, Парижі. Найкращого рівня закуповуємо транспорт. І це альтернатива маршруткам.

– Ося Саїдівна пише, що зверталася до Гончарова Володимира, – депутата Вашої партії з приводу вулиці Трускавецької. Там перекрито підхід до заливу. Але депутат сказав: « А що ми можемо зробити?». Вона запитує: «Коли буде відкрито доступ до води?»

– Я б з великим задоволенням зміг би відповісти… Давайте я це питання вивчу і обов’язково проінформуємо.

– А Євген питає, коли приберуть радіоринок з Караваєвих дач?

– Найближчим часом. Скоро приберемо. Я багато разів казав: «Місто Київ повинно бути містом парків, скверів, а не містом МАФів». Хай не ображаються на мене представники малого бізнесу, але в тому вигляді, в якому зараз знаходяться ці МАФи, воно більш нагадує такі знаєте… Ну, не хочу нікого ображати, але це не сучасне європейське місто. Тобто МАФи прибираємо і радіоринок також буде прибрано.

– Вікторія Надута: « Чому так занедбана Привокзальна площа?»

– Вокзал і площа знаходяться на балансі залізниці.

– Це вокзал, а Привокзальна площа?

– Ту частину, яка належить нашому місту, ми повністю зробили. А далі там є частина, яка знаходиться на балансі «Укрзалізниці». Зараз після передачі знову перевірю, що там у нас не так.

– Ната Філіпчук запитує: «Добудують нарешті розв’язку на Шулявці чи цю перспективу сьогодні поховали разом з продажем «Більшовика»? Якщо на місці «Більшовика» знову хочуть робити завод, то може місто це заблокувати чи ні?

– Місто не може. Це балансова територія… Місту потрібна сучасна розв’язка і я сподіваюся, що в наступному році вона буде зроблена. Зараз залежить від нових власників, яким продали завод, будемо говорити з ними.

– «Хук чи аперкот?» запитують.

– Якщо потрібно – хук, а якщо потрібно – аперкот. Будемо використовувати. Цю спортивну термінологію я також використовую в житті. В переносному сенсі. Фізично ніколи не використовував свої здібності. Але робимо все для того, щоб тим кому потрібно і хук, і аперкот прилетів.

– А як ви вирішили б питання з Росією?

– Знаєте, у мене є відповідь на питання, яким чином ми можемо повернути і Крим.. Луганськ, Донецьк на сході… Приклад Польщі – найкращий приклад. На сьогоднішній день більше 2 млн українців отримують офіційно робочу візу для того, щоб працювати в Польщі. Ми бачимо інфраструктуру Польщі, яка краще Німеччини. Ми готуємо водіїв, вони у нас отримують приблизно 500-600 доларів чи євро, а в Польщі вдвічі більше. Економічний розвиток, успіх Києва і всієї нашої країни може бути найкращою відповіддю всім нашим ворогам. Для того, щоб люди там не чули російську пропаганду, а чули своїх рідних, близьких, знайомих з України. Як тут гарно, як у нас нормально все працює. Робота, висока заробітна платня, високі стандарти життя.