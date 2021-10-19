Прокуратура: на підприємстві «Київтеплоенерго» – обшуки, керівнику та експідряднику вручено підозри

Співробітники Служби безпеки спільно з представниками Солом’янської окружної прокуратури Києва у вівторок здійснили обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства «Київтеплоенерго» в рамках розслідування у справі про розтрату коштів на ремонті теплових мереж, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, між СП «Київські теплові мережі», КП «Київтеплоенерго» та приватним підприємством укладено договір щодо капітального ремонту аварійної ділянки теплових мереж від на вул. Антонова в Солом’янському районі Києва. Під час перевірки аудитом КМДА і КП «Київекспертиза» встановлено завищення вартості виконаних робіт і неефективне використання коштів шляхом завищення використаних матеріалів на суму понад 1,5 млн грн», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Повідомляється, що після проведених слідчих дій директору «Київські теплові мережі» повідомлено про підозру за статтею про «службову недбалість», колишньому директору підрядної організації – «заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем».

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, додали в прокуратурі.

Повідомляється, що попри обшуки «Київтеплоенерго» працює в штатному режимі.

Від літа поточного року на комунальних підприємствах і в департаментах Київської міської державної адміністрації розпочалися численні обшуки. Соратники міського голови Віталія Кличка раніше назвали це тиском влади на нього як на конкурента. В Офісі президента це заперечили і заявили про «факти корупції у столичній владі та у комунальних підприємствах Києва».