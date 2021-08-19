В Офісі президента відповіли на заяву «Удару» про тиск Банкової на Кличка

В Офісі президента України вважають, що міського голову Києва Віталія Кличка «підставляють» поширенням «абсурдних заяв від його імені». Про це заявив в коментарі Радіо Свобода радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

«Пан Кличко, як би про це не розповідали окремі «інформаційні канали» ніколи не був самостійною політичною особою. А люди, які Кличком завжди грають, настільки занепокоєні через загрозу, що їх позбавлять можливості «доїти» бюджет та активи Києва, що відверто підставляють Кличка поширенням абсурдних заяв від його імені. Ну який він політичний конкурент? Кому? Візьміть будь-яке опитування – при всій повазі до мера Києва, але у загальнонаціональних рейтингах він серед невдах», – заявив Подоляк.

За його словами, «люди, які «публічно жонглюють» Кличком, не можуть визнати факти корупції у столичній владі та у комунальних підприємствах Києва».

«Бо це їхній «заробіток», їхні схеми. Вони використовують Кличка просто як піар-можливість щось сховати. Достатньо просто поглянути на події у місті: постійні скандали через незаконні забудови, постійні махінації з землею Києва, постійні крадіжки буквально на всьому», – зазначив радник керівника Офісу президента.

Подоляк додав, що Київ – найбагатше місто в Україні, і міська влада повинна запрацювати так, «щоб це відчувалося на сто відсотків і щоб це було в інтересах громади, а не корупціонерів з оточення мера».

18 серпня після низки обшуків у комунальних підприємствах Києва і департаментах КМДА політична партія «Удар» опублікувала заяву, в якій йшлося про політичний тиск на Віталія Кличка.

«Влада не полишає спроби зачистити політичне поле від конкурентів. Офіс президента продовжує атакувати партію «УДАР» та її лідера Віталія Кличка. Протягом останніх днів правоохоронців знову активно обшукують київські комунальні підприємства та структурні підрозділи КМДА. У такий спосіб Банкова намагається створити підґрунтя, щоб, всупереч законам, призначити головою КМДА «зальотного» ручного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – йшлося в повідомленні.

У лютому Кличко очолив рейтинг довіри до українських політиків із результатом у 37,5 відсотка. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.