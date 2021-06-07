Кличко: найближчим часом презентуємо новий екологічно безпечний сміттєпереробний завод

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про переговори щодо будівництва сучасного сміттєпереробного заводу у столиці. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Сподіваюся, що найближчим часом ми вже будемо презентувати новий сміттєпереробний завод, який є екологічно безпечним», – наголосив Кличко.

Мер уточнив, що це буде альтернативою нинішнім сміттєвим полігонам, адже Київ продукує понад 1,2 мільйона тон сміття на рік.

«Зараз в нас вже переговори є, підписання контракту, виходимо на будівництво», – зазначив мер.

Він також розповів про ситуацію з сміттєвим полігоном №5.

«Ми зараз вкладаємо гроші, обробляємо фільтрат, пересипку ґрунту, тобто робимо все для того, щоб він був безпечним, готуємося до консервації. Але для того, щоб його законсервувати, нам потрібна альтернатива», – сказав Кличко.

У своєму інтерв’ю мер також розповів про розбудову в місті велосипедної інфраструктури, та висловив прогноз, коли можуть відкрити кінотеатр «Київ».