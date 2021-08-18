Влада хоче вирішити питання Кличка до чергової хвилі карантинних обмежень – Євген Магда

Політичну конкуренцію, грошові потоки та особисті образи – серед причин розбіжностей між мером Києва Кличком та президентом України Зеленським називають експерти. Віталій Кличко відкидає усі версії, крім політичної боротьби. Володимир Зеленський під час пресконференції у травні цього року заявляв, що голова КМДА «дуже неправильно публічно себе поводить».

Обшуки у департаменті освіти КМДА стали продовженням низки заходів столичної прокуратури із пошуку доказів порушень у діяльності київської влади. Раніше обшукували департамент транспортної інфраструктури КМДА, та комунальне підприємство «Київавтодор». Цим не вичерпується перелік обшуканих від 2019 року підрозділів Київміськдержадміністрації.

Міський голова Віталій Кличко назвав обшуки, які відбуваються у департаментах КМДА та комунальних підприємствах столиці вже кілька місяців, системним політичним тиском. За його словами, таким чином намагаються підірвати його репутацію та створити умови для призначення головою КМДА «зальотного ставленика».

Очолювана Кличком партія «УДАР» також оприлюднила свою заяву, в якій прямо вказує на Офіс президента і говорить про «зачистку політичного поля від конкурентів».

«Банкова вбачає у Віталію Кличку головного конкурента. Лідер партії «УДАР» має один з найвищих рейтингів довіри українців та найменший серед політиків антирейтинг. Додатковим стимулом для посилення тиску стало об'єднання «УДАРу Віталія Кличка» з іншими політичними силами для консолідації зусиль у протидії некомпетентній владі», – наголошують у заяві.

Втім, каменем розбрату між столичною владою ти Банковою міг стати і просто бюджет Києва, якщо одних він спокушає до зловживань, то для інших виглядає ласим шматком, зауважує у розмові з Радіо Свобода політолог Євген Магда. Крім того, він вважає, що команда президента зацікавлена контролювати не лише грошові потоки столиці.

Влада трошки захопилася через обмеження локдауном і хоче вирішити питання Кличка до чергової хвилі карантинних обмежень

«Революції роблять у столицях. Київ це тричі тільки з 1990 року підтверджував. Тому встановити контроль за київською владою для команди Зеленського – це одне з питань політичного виживання. Але тут є моменти, які заслуговують на підвищену увагу. По-перше, зміна керівника столичної Нацполіції – це не просто так. По-друге, подібне вже було за Віктора Януковича. Тоді теж розділили посади голови КМДА і київського міського голови. Тобто чи може монобільшість ухвалити нову редакцію закону про столицю? Гадаю, що так. Але все ж відсоток політично активних громадян у Києві більший, і відсоток людей, які мають досвід захисту власних інтересів, більший. Влада трошки захопилася через обмеження локдауном і хоче вирішити питання Кличка до чергової хвилі карантинних обмежень», – каже Магда.

Віталій Кличко, скоріш за все, буде консолідувати сили для свого захисту, зокрема апелюючи до західних політиків, а також співпрацюючи з політичними силами – «Європейською солідарністю» та «Єдністю», припускає Євген Магда.

Так вирощують собі конкурента – Муленко

Намагання усунути Кличка з посади голови КМДА розпочалися у 2019 році, одразу після того, як президентом став Володимир Зеленський, нагадує у коментарі Радіо Свобода політолог Олександр Муленко. На його думку, мер столиці не помиляється, коли бачить в обшуках спробу усунути його саме як політичного конкурента.

Зусилля, спрямовані на боротьбу з Кличком, можуть рикошетом вдарити і по самій команді президента

«Я би не радив так сильно зараз тиснути на Кличка. По-перше, так вирощують собі конкурента, по-друге, до виборів президента ще далеченько. За два з половиною роки може змінитися політичний ландшафт, може з’явитися умовний «новий Зеленський» і зусилля, спрямовані на боротьбу з Кличком, рикошетом вдарять і по самій команді президента.

Це може бути і «грою м’язів» з метою показати, хто все ж господар. Можлива і боротьба за перерозподіл фінансових потоків у Києві. Але Кличко важковаговик в українській політиці, кияни його підтримують, це довели вже не одні вибори, він нарощує «м’язи», зокрема завдяки діяльності Асоціації міст України. Тому його і хочуть «збити». Але, мені здається, якщо вже когось і «збивати, то треба робити кілька «пострілів» у різних напрямках. Бо, можливо, хтось з’явиться інший, а Кличко лише виграє він нинішньої ситуації», – наголошує Муленко.

Так чи інакше, але ризики для Віталія Кличка втратити посаду голови Київської міської державної адміністрації зростають, зазначає у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. Водночас, за його словами, політична конкуренція між Кличком і Зеленським є найменш вірогідною причиною такої ситуації. На думку експерта, Віталій Кличко у сприйнятті виборців лишається регіональним київським політиком і на всеукраїнському рівні не становить загроз для перспектив чинного президента. Скоріш, зауважує Фесенко, розбіжності між міським головою Києва та президентом України виникли через розбіжності бізнес-інтересів, або ж через взаємне особисте несприйняття

Є давні, ще до президенства Зеленського, складні, непрості суперечливі психологічні стосунки між Кличком і Зеленським

«Ризики зростають, але варіанти розвитку ситуації можуть бути різні. Може бути звільнення Кличка з посади керівника КМДА, може бути знов пауза, а може бути і пошук якогось компромісу, а може бути ухвалення нового закону про Київ-столицю України, де будуть розділені посади керівника КМДА і міського голови Києва. Подивимося, варіанти є.

Ми не знаємо, насправді, у чому саме джерело проблем. Моя версія, що є давні, ще до президенства Зеленського, складні, непрості суперечливі психологічні стосунки між Кличком і Зеленським. Але, можливо, проблеми – по бізнесу, можливо, це пов’язано із тим, що у Кличка пішли на відверту співпрацю з «Європейською солідарністю», зокрема по київських забудовах, забудовники Кличка знайшли спільну мову із забудовниками Порошенка. Безумовно, це не подобалося тим, хто орієнтувався на Офіс президента. Можливі й інші протиріччя, можливо Віталій Кличко не дуже гарно висловлювався про нинішнього президента України. Думати як це залагодити – в інтересах Кличка», – каже Фесенко.

Тим часом прокуратура Києва заявляє про викриття «стійкого злочинного об’єднання», до якого входили службовці КМДА, і яке займалося безпідставною евакуацією автівок. У прокуратурі повідомляють, що повідомили про підозру п’ятьом службовцям КМДА, серед яких один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури, і двом керівникам приватних фірм.