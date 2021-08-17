В Офісі президента прокоментували встановлення інсталяції на Алеї Героїв Небесної сотні

Офіс президента України не керує питанням установки в Києві об’єктів для зйомок або декорацій. Про це заявив Радіо Свобода радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, коментуючи встановлення конструкцій з елементами радянського декору на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

«Дуже дивна подія. Таке враження, що пан Кличко, який займає офіційно два ключових пости в міській ієрархії, просто не усвідомлює, що саме він як керівник Київської міської державної адміністрації несе відповідальність за управління територією міста. Як представник виконавчої влади. І тому викликає, м’яко кажучи, здивування його спроба все списати на когось і влаштувати банальний хайп», – повідомив Подоляк.

Він зазначив, що не може бути «сюрпризом» для виконавчої влади в місті ні дрифт під Софійським собором, ні установка якихось об’єктів для зйомок на Алеї Героїв Небесної сотні».

«Це немислимо. Для чого тоді створювалася система погоджень в місті? Що взагалі тоді роблять в КМДА десятки чиновників? Це точно не може бути нормальною ситуацією, коли в будь-якому суспільно важливому місці міста можна робити все що завгодно, і при цьому ніхто не може відповісти – а хто це погодив? Офіс президента точно не керує питаннями установки в Києві об’єктів для зйомок або декорацій», – зауважив Подоляк.

За його словами, такими питаннями повинна займатися місцева влада.

«За цю вулицю також відповідає і адміністрація Меморіального комплексу, яка очевидно знала, що на вулиці щось планується. Не зовсім зрозуміло, чому на етапі погоджень не можна було уникнути непорозумінь? Навіщо потрібно було все доводити до публічного скандалу? У чому полягає задум? Адже всі ці структури в місті повинні просто виконувати свою роботу, щоб не виникало подібних нештатних ситуацій. У Києві достатньо вулиць, щоб здійснювати будь-які зйомки, не викликаючи обурення городян. Це як мінімум. Як максимум, потрібно просто добре розуміти, що таке міське господарство і як ним ефективно управляти», – сказав радник керівника Офісу президента.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення «інсталяції» було погоджене з ним. За словами мера, саме ж місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Відтак Кличко доручив все розібрати, і додав, що «на місці, де загинули українські патріоти, недоречні символи ностальгії за Радянським Союзом».

Демонтаж інсталяції почали представники праворадикальної організації «Національний корпус», не дочекавшись комунальників. В результаті на місце прибув полк особливого призначення і сталася штовханина. Кореспондент Радіо Свобода повідомляв з місця події, що були затримані. У поліції Києва повідомили, що «наявність потерпілих уточнюється».

Вранці 17 серпня мережею почали ширитися світлини із зображенням конструкцій, які встановлюють на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві. Серед «артефактів» – речі очевидно радянської доби: автомати з газованою водою, холодильні камери з морозивом-пломбіром, меблі, дитячі авто тощо. Громадськість розкритикувала таку ініціативу, авторство якої наразі невідоме. Серед коментарів були, зокрема, невдоволення, що встановлювати радянські побутові атрибути в місці, де загинули Герої Незалежної України, є недоречним.