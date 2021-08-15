Що стоїть за акціями протесту біля Офісу президента? Реакція соцмереж

Поліція порушила кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень правоохоронцям під час мітингу біля Офісу президента. Семеро співробітників поліції і кілька нацгвардійців отримали травми внаслідок сутичок із представниками «Національного корпусу». В свою чергу, у «Національному корпусі» також повідомляють про потерпілого мітингувальника. Що стоїть за акціями протесту, організованими праворадикалами, і які вони матимуть наслідки?

Кожний громадянин має право брати участь у мирних зібраннях, але без бійок та кровопролиття, а правоохоронці зробили все, щоб це право було реалізоване, заявив на своїй фейсбук-сторінці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. При цьому він додав, що «будь-які насильницькі дії, як щодо інших участників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними!».

«Національний корпус» закликав киян прийти 14 серпня на акцію протесту проти зради національних інтересів, а також стати на захист кількох членів своєї організації у Харкові, які, як вважають у «Національному корпусі», зазнали політичних переслідувань.

Керівник Західного Терену Національного Корпусу Сергій Бевз у своєму телеграм-каналі закликав громадськість консолідуватися і вийти на акцію протесту.

«Поки Медведчук насолоджується «домашнім арештом» в хоромах, ветеранів кидають за ґрати без права внесення застави. Репресивні та явно неправомірні дії СБУ проти націоналістів означають лише одне: керівництво держави готується здавати Україну Кремлю. Побоюючись спротиву пасіонаріїв восени, Зеленський вже зараз розпочав зачистку патріотів з активною громадянською позицією», – пише представник «Національного корпусу».

Причиною зіткнень праворадикалів із правоохоронцями стало те, що представники «Національного корпусу» відмовились проходити перевірку на наявність небезпечних предметів перед допуском до Офісу президента. Вони спробували прорвати кордони поліції.

Як повідомив керівник Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у своєму фейсбуці, протестувальники спровокували сутички з поліцейськими і застосували проти них сльозогінний газ і шини.

«Поліція і НГУ були змушені застосувати поліцейські заходи примусу, зокрема із застосуванням спецзасобів», – пише Артем Шевченко.

Напад на журналіста

Під час акції протесту постраждав також журналіст Олександр Кужельний. Молодики оточили його і в грубій формі вимагали знищити фотоматеріали. Після чого повалили і почали бити. Згодом представники «Національного корпусу» вибачилися перед Олександром, щоправда, вони не підтвердили, що особи, причетні до інциденту, є членами цієї організації.

Медіаспільнота висловила своє обурення такою поведінкою праворадикалів. Журналістка Тетяна Попова зауважила у своєму фейсбуці, що «Деякі російські націоналісти, які опинилися в Україні і приєдналися до певних радикальних рухів» переплутали Україну з Росією. Українські закони забороняють перешкоджати журналістові під час виконання його професійної діяльності.

«Це вже не перший напад на нього (Олександра Кужельного – ред.) членів таких рухів, і зовсім не перший напад їх на журналістів. Безкарність зла повертається і росте», – додає Тетяна Попова.

«Паплюження патріотизму»

Учасники АТО й активісти Євромайдану вважають, що дії нинішніх праворадикальних сил спрямовані на те, щоб зганьбити поняття «націоналізм» і «патріотизм».

«Національний корпус», «Азов», «Традиція і порядок» своїми вчинками 14.08.21. на вул. Банковій, на мій погляд, паплюжили націоналістів та патріотів України. Або громадяни будуть використовувати їхнє конституційне право на мирний протест, або до влади прийде, не без допомоги «Національного корпусу», «Азову», «Традиція і порядок», диктатор», – пише Анатолій Моцпан.

«В 2014 році ми з друзями на Майдані бачили, як зароджувався «Правий сектор». Молоді люди, мало не шкільного віку, без страху йшли на держиморд Януковича і завжди ставали переможцями, – згадує Василь Ярмак, – Згодом не менше половини з них загинуло на фронті...А цих ми бачимо вже зовсім іншими: рекет, погрози, побиття мирних людей, котрі не так на них подивились...»

Піар-акція з інформаційним шумом

Напередодні проведення акції ця тема була провідною в російських мас-медіа, вважає політолог Володимир Фесенко. Відтак, як зауважує він у своєму допису у фейсбуці, «Національний корпус» не лише дбає про свої вузькі корпоративні інтереси, захищаючи затриманих членів, але й «працюють на інтереси російської пропаганди».

Його колега Віктор Бобиренко переконаний, що суботні протести є нічим іншим як піар-акцією. По-перше, це зайва нагода нагадати про себе в час літнього політичного затишшя, по-друге, це спроба «відібрати у Порошенка монополію на патріотизм».

«Якщо 24 серпня не буде особливого шуму і провокацій із намаганням зірвати святкування Дня Незалежності, то це ще раз підтвердить, що Нацкорпус є інструментом у чиїхось натружених руках», – зауважує політолог.

Політичному аналітику Інституту Євроатлантичного Співробітництва Володимиру Горбачу сутички біля Офісу президента нагадали події дворічної давнини і помітну негативну роль націоналістичних сил у виборчій кампанії Петра Порошенка, що зіграло на руку чинному президентові.

«Самому Нацкорпусу, висуваючи до влади претензії щодо наміру капітуляції, варто пам'ятати, як вони у 2019 році привели Зеленського до влади, разом із Коломойським і Аваковим», – зауважує у фейсбуці політичний аналітик.

Тим часом «Національний корпус» анонсував продовження протестів. Наступна акція запланована на День Незалежності.