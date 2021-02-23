Сутичка на Львівщині між «Нацкорпусом» і поліцією: постраждали протестувальники і поліцейські

У Львові 23 лютого сталася сутичка між представниками праворадикальної організації «Національний корпус» і співробітниками поліції. Внаслідок інциденту, за даними правоохоронних органів, постраждали четверо поліцейських. Керівник львівської організації «Нацкорпусу» Богдан Бордун сказав Радіо Свобода, що постраждали також 10 активістів.

Представники праворадикалів зранку проводили протест біля підприємств, які належать нардепові від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тарасові Козаку і його партійному соратникові Віктору Медведчуку.

Учасники пікету принесли шини і димові шашки.

«Ми лише почали акцію, і поліція зробила кордон там, куди ми поставили шини. Поліція розпочала цю провокацію, перешкоджала проводити акцію, оточила учасників протесту, побила наших активістів, 10 осіб постраждали, зокрема, і я. Чотирьох учасників затримали», – сказав Бордун.

Поліція інформує, що близько 60 осіб поводилися агресивно, кидали димові шашки, намагалися підпалити шини і не реагували на зауваження поліцейських щодо припинення порушень правопорядку. Попри активну протидію учасників акції, правоохоронці припинили акцію.

За повідомленням відділу комунікації Нацполіції, правоохоронці встановлюють зловмисників, причетних до побиття поліцейських. Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України (санкція статті – позбавлення волі на термін до п’яти років).

Національний корпус Партія «Національний корпус» і її напіввоєнізоване крило «Національні дружини» належать до так званого «Азовського руху», який започаткувала частина радикально налаштованих колишніх бійців нинішнього окремого загону спеціального призначення Національної гвардії. «Азов» почав свій шлях 2014 року як добровольчий батальйон, потім полк, і брав участь у низці важливих боїв проти гібридної агресії Росії на сході України. Установчий з’їзд партії «Національний корпус» відбувся 14 жовтня 2016 в Києві, на якому вже зареєстрована у Міністерстві юстиції політична партія «Патріот України» була перейменована на «Національний корпус». Беззмінним лідером партії є колишній депутат парламенту і екскомандир «Азову» Андрій Білецький. Чисельність «Національного корпусу» оцінюють у 10-15 тисяч членів. «Національний корпус» брав участь в акціях протесту «Ні капітуляції» 2019 року. Партія разом із аграріями протестувала також проти відкриття ринку землі та земельної реформи. Свою ідеологію партія окреслює як «націократія», а політологи зараховують її до крайніх правих організацій. Навесні 2019 року в доповіді Державного департаменту США щодо прав людини «Національний корпус» був визнаний «групою ненависті», яка «вчиняла довільні затримання людей із очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювала напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти».