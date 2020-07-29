Суд переніс слухання у справі Сивоха проти членів праворадикальної організації «Нацкорпус»

Печерський районний суд Києва 29 липня переніс на невизначений термін засідання у справі ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивоха проти членів праворадикальної організації «Національний корпус», ветеранів «Азову» Юрія Каплі, Олександра Демидова та Сергія Тамаріна. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, захист підозрюваних оголосив про відвід судді.

Дата нового засідання буде призначена після розгляду відводу судді.

Тамаріна, Каплю та Демидова звинувачують у хуліганстві, здійсненому групою осіб, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Інцидент стався 13 березня на презентації ініційованої Сивохом «Платформи примирення Донбасу». Праворадикали зірвали презентацію, в приміщенні виникла штовханина, Сивохо впав. Колишній радник секретаря РНБО стверджує, що його побили, учасники штовханини з іншого боку це заперечують.

Підтримати колишніх бійців під суд прийшли близько 100 людей, які вважають процес свідченням реваншу проросійських сил.

Невдовзі після інциденту на презентації, 30 березня Сергія Сивоха звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, яку він обіймав на громадських засадах.