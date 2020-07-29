Суд переніс слухання у справі Сивоха проти членів праворадикальної організації «Нацкорпус»

Печерський районний суд Києва 29 липня переніс на невизначений термін засідання у справі ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивоха проти членів праворадикальної організації «Національний корпус», ветеранів «Азову» Юрія Каплі, Олександра Демидова та Сергія Тамаріна. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, захист підозрюваних оголосив про відвід судді.
Дата нового засідання буде призначена після розгляду відводу судді.
Тамаріна, Каплю та Демидова звинувачують у хуліганстві, здійсненому групою осіб, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Інцидент стався 13 березня на презентації ініційованої Сивохом «Платформи примирення Донбасу». Праворадикали зірвали презентацію, в приміщенні виникла штовханина, Сивохо впав. Колишній радник секретаря РНБО стверджує, що його побили, учасники штовханини з іншого боку це заперечують.
Підтримати колишніх бійців під суд прийшли близько 100 людей, які вважають процес свідченням реваншу проросійських сил.
Невдовзі після інциденту на презентації, 30 березня Сергія Сивоха звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, яку він обіймав на громадських засадах.
Національний корпус
Партія «Національний корпус» і її напіввоєнізоване крило «Національні дружини» належать до так званого «Азовського руху», який започаткувала частина радикально налаштованих колишніх бійців нинішнього окремого загону спеціального призначення Національної гвардії.
«Азов» почав свій шлях 2014 року як добровольчий батальйон, потім полк, і брав участь у низці важливих боїв проти гібридної агресії Росії на сході України.
Установчий з’їзд партії «Національний корпус» відбувся 14 жовтня 2016 в Києві, на якому вже зареєстрована у Міністерстві юстиції політична партія «Патріот України» була перейменована на «Національний корпус». Беззмінним лідером партії є колишній депутат парламенту і екскомандир «Азову» Андрій Білецький. Чисельність «Національного корпусу» оцінюють у 10-15 тисяч членів.
«Національний корпус» брав участь в акціях протесту «Ні капітуляції» 2019 року. Партія разом із аграріями протестувала також проти відкриття ринку землі та земельної реформи.
Свою ідеологію партія окреслює як «націократія», а політологи зараховують її до крайніх правих організацій.
Навесні 2019 року в доповіді Державного департаменту США щодо прав людини «Національний корпус» був визнаний «групою ненависті», яка «вчиняла довільні затримання людей із очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювала напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти».
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