У «Нацкорпусі» підтвердили вибух гранати біля офісу партії в Києві

Вночі проти 29 листопада біля центрального офісу політичної партії «Національний корпус» в Києві стався вибух – інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі партії.

За словами представниці партії, вибух стався приблизно о 2 години ночі, в цей час в офісі нікого не було.

«Ніхто не постраждав, на щастя, хоча офіс розташований біля багатоповерхвого будинку і там міг бути хто завгодно. Пов’язуємо з тим, що вчора ми провели акцію біля посольства Росії і, як наслідок, отримали сьогодні гранату», – зазначили в пресслужбі «Нацкорпусу».

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Вранці 29 листопада Національна поліція повідомила про вибух, ймовірно, гранати біля офісу однієї з політичних партій на вулиці Зої Гайдай у Києві.

«На місці події правоохоронці встановили, що біля громадської приймальні лідера однієї з політичних партій стався вибух ймовірно гранати. Потерпілих немає. Внаслідок вибуху частково пошкоджений паркан та двері будинку», – повідомляє поліція.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

У жовтні 2020 року «Нацкорпус» також повідомляв про вибух гранати біля свого офісу в Києві. Внаслідок вибуху, за заявою партії, постраждало офісне майно, але ніхто не постраждав.