«Неприємно, але цілий і здоровий»: один із керівників поліції потестив новий електрошокер проти правопорушників

Керівник патрульної поліції Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser, який може бути застосований правоохоронцяит проти порушників, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у твітері і розмістив відповідне відео.

«Керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков випробував на собі дію електрошокеру Taser. Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень. Неприємно, але ефективно та менш небезпечно», – повідомив Аваков.

Сам Євген Жуков назвав вказаний електрошокер «безпечним способом» зупинити правопорушника і додав, що використання Taser схвалило Міністерство охорони здоров’я України.

«Це було досить неприємно, але я цілий і здоровий, м’язи максимально скоротилися, але я весь час був у свідомості й міг вільно дихати. Щойно Taser вимкнувся, неприємні відчуття зникли», – поділився Жуков своїми відчуттями.

11 листопада уряд скерував на розгляд парламенту законопроєкт про розширення підстав використання поліцією електрошокерів. Очільник МВС Арсен Аваков заявив, що відомство вже отримало першу партію сучасних електрошокерів.