Поліція з електрошокерами: у Раду передали законопроєкт про більше підстав на їх використання 

Кабінет міністрів України скерував на розгляд парламенту законопроєкт про розширення підстав використання поліцією електрошокерів, повідомила у середу пресслужбба Міністерства внутрішніх справ.

«У більшості держав світу як альтернативу застосування вогнепальної зброї підрозділи поліції застосовують електрошокери як засіб стримання агресії. Протягом двох років спеціалісти МВС проводили дослідження, погоджували використання таких пристроїв з Мін’юстом, вивчали досвід країн, зокрема Великої Британії. На сьогодні ми отримали першу партію сучасних електрошокерів», – заявив очільник МВС Арсен Аваков.

За його словаами, застосування електрошокерів, «це гуманний поліцейський засіб примусу», який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди в порівнянні з вогнепальною чи травматичною зброєю.

У нинішній редакції «Закону про Нацполіцію» електрошокери дозволено використовувати для: відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи чи поліцейського.

У поданому до Верховної Ради законопроєкті пропонується розширити підстави застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії для затримання особи:

яка вчинила адміністративне чи кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському;

яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;

яка чинить збройний опір або намагається втекти з під варти;

озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліцейського.

Коли Верховна Рада може розглянути відповідний законопроєкт наразі невідомо.