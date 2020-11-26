У підвалах будівлі Національної академії аграрних наук у Києві виявили зброю і вибухівку – СБУ

Служба безпеки України повідомила, що у будівлі президії Національної академії аграрних наук у Печерському районі Києва виявили схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів і вибухівки.

«Під час обшуків в офісі академії, розташованому поблизу адміністративних будівель органів центральної виконавчої влади, оперативники спецслужби виявили в підвальних приміщеннях установи арсенал військових засобів ураження. Правоохоронці вже ідентифікували та вилучили чотири РПГ, два автомати, майже 40 гранат РГД-5 і Ф-1, декілька пістолетів, два артилерійські снаряди та велику кількість набоїв до автоматичної зброї», – йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

У відомстві також зазначили, що в трьох областях відбулися обшуки для отримання доказів за фактами заволодіння посадовцями майном НААН.

«Керівництво академії також підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та отриманні неправомірної вигоди. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили документацію та речові докази, які можуть підтверджувати протиправні дії чиновників», – йдеться в повідомленні СБУ.

Повідомляється, що обшуки приміщень тривають, як вилучення військових засобів ураження.

Офіційних коментарів ситуації з боку Національної академії аграрних наук України наразі немає.