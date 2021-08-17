«Радянська» інсталяція на Алеї Героїв Небесної сотні: Кличко каже – місто дозволів не давало

Мер Києва Віталій Кличко прибув у вівторок в центр столиці – на Алею Герої Небесної сотні, де почалося встановлення інсталяції до 30-річчя Незалежності України, яке у мережі користувачі від самого ранку критикують за «радянськість». Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За його словами, на Алеї присутні група представників праворадикальних організацій, інформації про заворушення немає.

Кличко сказав журналістам, що дав вказівку службам благоустрою все прибрати.

Він вказав, що влада міста не давала дозволу на розміщення тут «інсталяції».

«Друзі! Щодо «інсталяції» на Алеї Героїв Небесної сотні. Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення «інсталяції» було погоджене з ним. Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс Президента. Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачене тільки покладання квітів.

Інспектор Департаменту благоустрою КМДА зараз перебуває на місці і очікує від керівництва Меморіалу документів, на підставі яких встановили «інсталяцію». Я вважаю, що на місці, де загинули українські патріоти, недоречні символи ностальгії за Радянським Союзом», – написав перед тим Кличко в Telegram.

Радіо Свобода наразі намагається отримати коментар в Офісу президента щодо цієї ситуації.

Вранці 17 серпня мережею почали ширитися світлини із зображенням конструкцій, які встановлюють на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві. Серед «артефактів» – речі очевидно радянської доби: автомати з газованою водою, холодильні камери з морозивом-пломбіром, меблі, дитячі авто тощо. Громадськість розкритикувала таку ініціативу, авторство якої наразі невідоме. Серед коментарів були, зокрема, невдоволення, що встановлювати радянські побутові атрибути в місці, де загинули Герої Незалежної України, є недоречним.

Нині в центрі Києва тривають приготування до відзначення Дня Незалежності України 24 серпня.