Влада Києва попередила про обмеження в русі 18 серпня через першу репетицію параду до Дня Незалежності

У Києві 18 серпня відбудеться перша репетиція параду військ у центрі столиці – передбачені масштабні перекриття руху, повідомила у понеділок пресслужба Київміськадміністрації.

Згідно з повідомленням, репетиція параду проходитиме на вулиці Хрещатик та майдані Незалежності, а також буде проведена репетиція артилерійського салюту на Трухановому острові.

«Загалом заплановано три репетиції – 18, 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів... На час обмеження руху будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту. Звертаємо увагу, що 18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків у дні проведення тренування та параду військ із проходженням у пішому порядку на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі», – йдеться в повідомленні.

Із повним переліком зон в рамках підготовки до Дня Незалежності, де в певні дні діятимуть обмеженння, можна ознайомитися ТУТ.

День Незалежності України відзначатимуть 24 серпня.

Як повідомив раніше міністр оборони Андрій Таран, у 30-ту річницю Незалежності Україна відійде від радянської системи організації парадів – не буде об’їзду військ і привітання кожної «коробки» військових окремо. Важкої техніки, яка може зашкодити дорожньому покриттю, у проходженні також не буде.