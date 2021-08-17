«Радянську» інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні почали демонтовувати – сталися сутички

На Алеї Герої Небесної сотні почався демонтаж інсталяції до 30-річчя Незалежності України з елементами «радянської доби», в перебігу чого, як повідомляє з місця події кореспондент Радіо Свобода, сталися сутички представників праворадикальної організації «Національний корпус» з правоохоронцями.

За даними журналіста, на місці події працювали кілька поліцейських, зокрема, поліція діалогу. Втім представники праворадикальної організації, не дочекавшись виконання рішення мера Києва Віталія Кличка про демонтаж конструкцій комунальниками, почали їх трощити. В результаті на місце прибув полк особливого призначення і сталися сутички. Повідомляється про кількох затриманих. Радіо Свобода наразі уточнює у поліції Києва всі деталі.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко прибув у центр столиці – на Алею Герої Небесної сотні, де почалося встановлення інсталяції до 30-річчя Незалежності України, яке у мережі користувачі від самого ранку критикують за «радянськість». На Алеї зібралася і група представників праворадикальних організацій.

Кличко сказав журналістам, що дав вказівку службам благоустрою все прибрати. Він вказав, що влада міста не давала дозволу на розміщення тут «інсталяції».

Радіо Свобода також намагається отримати коментар в Офісу президента щодо цієї ситуації.

Вранці 17 серпня мережею почали ширитися світлини із зображенням конструкцій, які встановлюють на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві. Серед «артефактів» – речі очевидно радянської доби: автомати з газованою водою, холодильні камери з морозивом-пломбіром, меблі, дитячі авто тощо. Громадськість розкритикувала таку ініціативу, авторство якої наразі невідоме. Серед коментарів були, зокрема, невдоволення, що встановлювати радянські побутові атрибути в місці, де загинули Герої Незалежної України, є недоречним.

Нині в центрі Києва тривають приготування до відзначення Дня Незалежності України 24 серпня.