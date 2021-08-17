«Наявність потерпілих уточнюється» – у поліції прокоментували інцидент на Алеї Героїв Небесної сотні

У поліції Києва повідомили, що наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту на Алеї Героїв Небесної сотні, де сьогодні сталася штовханина довкола встановлених конструкцій з елементами радянського декору напередодні відзначення 30-ї річниці Незалежності України.

«Громадяни, які перебували на Алеї, намагалися здійснити демонтаж встановленої там інсталяції. Між ними та правоохоронцями сталася штовханина. Інформація про наявність потерпілих з обох сторін уточнюється», – йдеться в повідомленні.

У поліції кажуть: «сталася суперечка через питання щодо законності встановлення цієї конструкції».

«Правоохоронці перевіряють наявність дозвільних документів на встановлення конструкції. Після закінчення перевірки події буде надана правова кваліфікація», – додали у поліції.

На Алеї Герої Небесної сотні раніше сьогодні почався демонтаж інсталяції з елементами «радянської доби» представниками праворадикальної організації «Національний корпус», які не дочекались виконання рішення мера Києва Віталія Кличка про демонтаж комунальниками і почали самі розбирати конструкції. В результаті на місце прибув полк особливого призначення і сталися сутички. Кореспондент Радіо Свобода повідомляв з місця події, що були затримані.

Раніше мер Києва Віталій Кличко прибув у центр столиці – на Алею Герої Небесної сотні, і сказав журналістам, що дав вказівку службам благоустрою все прибрати. Він вказав, що влада міста не давала дозволу на розміщення тут «інсталяції».

Вранці 17 серпня мережею почали ширитися світлини із зображенням конструкцій, які встановлюють на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві. Серед «артефактів» – речі очевидно радянської доби: автомати з газованою водою, холодильні камери з морозивом-пломбіром, меблі, дитячі авто тощо. Громадськість розкритикувала таку ініціативу, авторство якої наразі невідоме. Серед коментарів були, зокрема, невдоволення, що встановлювати радянські побутові атрибути в місці, де загинули Герої Незалежної України, є недоречним.