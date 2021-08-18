Прокуратура: у Департаменті освіти КМДА проводять обшуки

У Департаменті освіти й науки Київської міської державної адміністрації й одному з комунальних підприємств 18 серпня проходять обшуки у справі про нецільове використання коштів, повідомляє Київська міська прокуратура.

«Згідно з матеріалами слідства, посадові особи Департаменту та КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях Києва» упродовж 2019-2020 років всупереч вимогам бюджетного законодавства внесли до плану використання бюджетних коштів видатки на цілі, які не були передбачені розпорядженням КМДА та бюджетом міста Києва, що призвело до нецільового використання бюджетних коштів у розмірі понад мільйон гривень із метою їх подальшого привласнення», – заявили у прокуратурі.

За повідомленням, обшуки проводить поліція.

Кримінальне провадження розслідують за статтями «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» і «нецільове використання бюджетних коштів».

У Департаменті освіти проведення обшуків підтвердили, але подробиць не навели.

Напередодні в прокуратурі заявили про обшук в управлінні освіти Святошинської районної державної адміністрації Києва, за підсумками якого начальнику управління повідомили про підозру в розтраті коштів міського бюджету, передбачених на реконструкцію навчальних закладів.

