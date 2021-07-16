ДФС повідомляє про обшуки в «Київводфонді» – підприємство підозрюють у привласненні 7 млн гривень

Державна фіскальна служба 16 липня прозвітувала про обшуки в комунальному підприємстві «Київводфонд».

Обшуки провели в рамках кримінальної справи про ймовірне привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

«Правоохоронці перевіряють причетність службових осіб КП «Київводфонд» до ймовірного привласнення понад 7 мільйонів гривень, передбачених на придбання товарів та виконання робіт з капітальних ремонтів бюветних комплексів та громадських вбиралень, розташованих на території міста Києва», – цитує пресслужба відомства його голову Вадима Мельника.

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Правоохоронці обшукали не тільки службові приміщення, а й житло службовців, а також вилучили фінансово-господарську документацію по відносинах «Київводфонду» із компаніями, які нібито мають ознаки фіктивності.

Київська міська влада та комунальне підприємство наразі не коментували обшуки.

У травні Державна фіскальна служба провела низку обшуків у київських комунальних підприємствах. Зокрема, 17 червня обшуки київської прокуратури і Державної фіскальної служби пройшли у «Київавтодорі». 23 червня пройшов ще один обшук у «Київпастрансі».