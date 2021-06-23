ДФС повідомляє про ще один обшук у «Київпастрансі»

Державна фіскальна служба провела обшуки у комунальному підприємстві «Київпастранс», йдеться в повідомленні відомства 23 червня. Йдеться про справу щодо ймовірного ухилення від сплати податків та привласнення бюджетних коштів.

«Службові особи КП «Київпастранс», діючи за попередньою змовою зі службовими особами відокремленого підрозділу комунального підприємства «Київпастранс» – «Дирекція по будівництву та утриманню об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури» та іншими суб’єктами господарської діяльності (СГД), в тому числі із ризиковими та транзитними суб’єктами підприємницької діяльності, протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти при проведенні робіт з реконструкції трамвайної лінії», – стверджують у ДФС.

За оцінками відомства, загальна вартість робіт становила понад 80 мільйонів гривень, частину з яких було привласнено. Призначено експертизу для встановлення обсягу збитків.

Крім того, за даними ДФС, низка осіб допомагала окремим підприємствам ухилятися від податків.

У «Київпастрансі» вилучили комп’ютерну техніку та фінансово-господарську документацію.

Саме комунальне підприємство наразі публічно не коментувало обшук і звинувачення.

У травні ДФС провела низку обшуків у київських комунальних підприємствах, у тому числі в «Київпастрансі».