Кличко ініціює створення районних рад у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що ініціює створення районних рад у столиці України. Він написав про це на своїй сторінці у фейсбуці.

«Я ініціюю розгляд Київрадою питання щодо створення районних рад в Києві і вже на одній з найближчих сесіях Київрада його розгляне. Прошу всі фракції та кожного окремого депутата Київради проявити мудрість та мужність при вирішенні цього питання. Районні ради у киян забрав режим Януковича у 2010 році, і до сьогодні базове місцеве самоврядування в Києві не було повернуто. Отже це рішення не лише актуальне, але і «перезріле», – написав Кличко.

За його словами, депутати районних рад зможуть краще представляти інтереси киян, сприятимуть посиленню прозорості використання бюджетних коштів.

«Сьогодні політики й посадовці найвищого рівня намагаються контролювати Київ, хоча це мають робити кияни. Саме тому повернення до районних рад – це посилення децентралізації, яку згортають останнім часом. Повернення райрад – це європейський шлях розвитку столиці на противагу спробам згорнути децентралізацію», – написав міський голова.

Мер додав, що, «за даними різних опитувань громадської думки, близько 70% киян хочуть повернути районні ради».

Восени 2010 року тодішній президент Віктор Янукович підписав закон, який вніс зміни до закону про столицю України, надавши право Київській міській раді самостійно створювати чи не створювати районні ради в Києві. Тоді ж Київська міська рада ухвалила рішення про ліквідацію районних рад у столиці.