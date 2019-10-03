Рада cхвалила законопроект про столицю у першому читанні

Верховна Рада 3 жовтня у першому читанні схвалила законопроект «Про столицю». Відповідне рішення підтримали 244 депутати.

Законопроектом пропонується внести зміни у порядок здійснення самоврядування та організацію виконавчої влади у Києві.

Зокрема, документ пропонує відновити районні ради та розділити повноваження та посади міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що законопроект, який внесли депутати від «Слуги народу», є «прикриттям неконституційної зміни влади в Києві».

«Це закон не про столицю, не в інтересах її жителів. І йдеться не лише про 10% населення України - жителів Києва. Очевидно, що норми цього закону впливатимуть на систему місцевого самоврядування всієї країни. Тому, якщо депутати ухвалять цей безглуздий закон , вони діятимуть не в інтересах Києва і не в інтересах киян. А Київ стане першою жертвою централізації влади в державі», – заявив Кличко на прес-конференції у четвер вранці.

Він додав, що комітет Ради схвалив закон без публічної дискусії і висновків Венеціанської комісії.