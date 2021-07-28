Зеленський: після завершення другого етапу децентралізації потрібен детальний аудит 

Президент Володимир Зеленський заявляє, що після завершення другого етапу децентралізації в Україні необхідно здійснити детальний аудит і виправити допущені помилки і наявні прорахунки. Як повідомляє пресслужба голови держави, він сказав про це 28 липня під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Децентралізація» в Києві.

«Сьогодні майже завершився процес передачі землі й комунальної власності саме до громад. Це мільйони гектарів і десятки тисяч об’єктів. Наша команда пішла значно далі – реалізувала другий етап децентралізації. У червні 2020 року уряд затвердив новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня. Сформовано майже півтори тисячі територіальних громад, які покривають усю територію України», – нагадав Володимир Зеленський і зауважив, що нині в Україні є 136 районів замість 490, які існували до реформи.

«Ми задекларували готовність поглиблювати процеси децентралізації й передати громадам ще більше повноважень. І новий законопроект № 4298 «Про місцеві державні адміністрації», який обговорюється із залученням широкого кола громадськості та експертів, є підтвердженням цього», – додав він.

Водночас, за словами президента, в процесі поглиблення децентралізації є не лише успіхи, а й недоліки, що спочатку були непомітні.

«На моє переконання, після завершення другого етапу децентралізації нам просто необхідно здійснити детальний аудит, і перш ніж перейти до наступного етапу, треба виправити допущені помилки та прорахунки», – сказав голова держави.

Він зауважив, що робота над цим триває в межах діяльності Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, який поступово стає «аналітичним і практичним інструментом для допомоги в процесі поглиблення децентралізації, майданчиком для відвертої розмови й дискусії з представниками виконавчої та законодавчої гілок влади».

Реформа децентралізації розпочалася в Україні у 2014 році. Вона полягає в передачі повноважень та фінансів від державної влади до органів місцевого самоврядування.